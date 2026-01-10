Se derrumbó un gigantesco vertedero en Filipinas: murió una persona y hay decenas atrapadas

Una montaña de basura se derrumbó en un vertedero privado en el centro de Filipinas, matando a una mujer de 22 años y dejando a más de 30 personas desaparecidas, dijeron las autoridades.
Los rescatistas están en una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes tras el colapso del mega basural privado de Binaliw, en la ciudad de Cebú.
Los equipos de rescate sacaron a 12 trabajadores de saneamiento heridos de los escombros en el vertedero de Binaliw en la ciudad de Cebú, quienes luego fueron hospitalizados.
Se cree que muchos de los desaparecidos son trabajadores del vertedero. El alcalde de Cebú declaró que podría ser difícil llegar a los supervivientes debido a la posibilidad de un nuevo derrumbe.
La causa del colapso aún no está clara, pero el concejal de la ciudad de Cebú, Joel Garganera, dijo que probablemente fue el resultado de malas prácticas de gestión de residuos.
Unas 300 personas de diversas agencias gubernamentales y grupos civiles se han desplegado en el vertedero privado. También se han visto varias excavadoras, ambulancias y camiones de bomberos en el lugar.
"Todos los equipos de respuesta siguen plenamente comprometidos con los esfuerzos de búsqueda y recuperación para localizar a las personas desaparecidas restantes", dijo el alcalde de Cebú, Nestor Archival, en una publicación de Facebook el viernes.
"Este no es como otros deslizamientos de tierra, donde simplemente se puede excavar. Si se extrae desde arriba, el fondo es blando. Supongamos que hay una persona allí; al recoger los escombros, la situación podría empeorar", dijo, según ABS-CBN.
Los operadores habían estado cortando la montaña, extrayendo el suelo y luego apilando basura para formar otra montaña de desechos, dijo Garganera al periódico local The Freeman.
"No es un relleno sanitario. Ya es un vertedero a cielo abierto", dijo.
Las familias están esperando actualizaciones sobre sus seres queridos atrapados entre los escombros.
Belén Antigua, residente de Binaliw, le contó a Rappler que su hijo había sobrevivido al deslizamiento de tierra, pero que aún esperaba a que encontraran a sus demás familiares. Otra persona comentó que las familias se habían reunido en el vertedero para buscar a sus hijos desde la mañana del viernes.
"No pude comprender mis emociones. Dijeron que los atrapados estaban pidiendo ayuda, así que existe la posibilidad de que mi hermano todavía esté allí", dijo a ABS-CBN Michelle Lumapas, cuyo hermano trabaja en el vertedero.
Los vertederos son comunes en las principales ciudades filipinas como Cebú, que es el centro comercial y la puerta de entrada al transporte de las Visayas, las islas centrales del archipiélago.