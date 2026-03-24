Chavismo exige el fin de sanciones mientras crecen protestas por salarios en Venezuela
El oficialismo se movilizó en Caracas para exigir el levantamiento de sanciones internacionales, mientras sindicatos y jubilados protestaron en todo el país por la caída del salario real y las pensiones.
Tensión en las calles: chavismo marcha y sindicatos reclaman mejoras urgentes. Credito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Simpatizantes del chavismo marcharon este lunes en Caracas para reclamar el fin de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en una jornada marcada por movilizaciones paralelas de trabajadores que exigieron mejoras salariales en medio de una profunda crisis económica.
La movilización oficialista, integrada por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), empleados públicos y organizaciones afines, se concentró en el centro de la capital y tuvo como principal consigna el rechazo a las restricciones internacionales que afectan al país.
Durante el acto, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció que Venezuela ha sido blanco de “las más perversas sanciones económicas” y sostuvo que su levantamiento permitiría recuperar condiciones sociales y económicas similares a las de la etapa de Hugo Chávez.
“El fin de las sanciones beneficiaría a todo el país”, afirmó el dirigente, al tiempo que vinculó la recuperación del sistema de salud y de los ingresos a un eventual cambio en el escenario internacional.
Protestas por salarios y pensiones
En paralelo, sindicatos, jubilados y trabajadores de distintos sectores se movilizaron en Caracas y otras ciudades para exigir un aumento del salario mínimo y las pensiones, que denuncian como insuficientes frente a la inflación.
Docentes, personal de salud, empleados públicos y pensionistas participaron de las protestas, que se replicaron en todo el país bajo consignas contra los “salarios de hambre” y las “pensiones de muerte”.
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se encuentra congelado desde hace cuatro años y equivale a apenas unos centavos de dólar, mientras que la inflación anual continúa en niveles extremadamente altos, erosionando el poder adquisitivo.
Los gremios reclaman un ingreso básico cercano a los 200 dólares mensuales y proponen financiarlo con recursos provenientes del sector petrolero, en el marco de los cambios políticos recientes.
Tensión y bloqueos en la capital
Ambas movilizaciones tenían previsto confluir en zonas cercanas al centro de Caracas, pero la marcha sindical fue impedida de avanzar hacia el Ministerio de Trabajo por la presencia de fuerzas de seguridad y grupos de choque afines al oficialismo.
Chavismo exige el fin de sanciones mientras crecen protestas por salarios en Venezuela. Credito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
La situación generó momentos de tensión, aunque no se reportaron incidentes de gravedad.
“Esto ya no es un salario”, expresó una jubilada durante la protesta. “No alcanza para nada, ni siquiera para los medicamentos”, agregó, reflejando el impacto social de la crisis.
Un país entre sanciones y crisis interna
El escenario venezolano sigue marcado por la combinación de sanciones internacionales, restricciones económicas y tensiones políticas internas. Mientras el oficialismo atribuye buena parte de la crisis a las medidas externas, sectores sindicales y sociales reclaman soluciones inmediatas a la pérdida del poder adquisitivo.
Chavismo exige el fin de sanciones mientras crecen protestas por salarios en Venezuela. Credito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
En este contexto, las calles volvieron a convertirse en un espacio de disputa, donde conviven reclamos contrapuestos: por un lado, el fin del aislamiento internacional; por otro, la urgencia de recomponer ingresos en una economía profundamente deteriorada.