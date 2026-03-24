Rusia intensifica los ataques sobre Ucrania: al menos tres muertos tras una nueva ofensiva

El Ejército de Rusia lanzó durante la madrugada de este martes una nueva ofensiva aérea contra Ucrania, mediante un ataque combinado con misiles y drones que impactó en varias regiones del país y dejó al menos tres personas muertas, además de varios heridos y daños materiales.
Nueva ofensiva de Rusia: ataques combinados golpean varias regiones de Ucrania. Credito: REUTERS/Stringer
Según informó la Fuerza Aérea ucraniana, los bombardeos formaron parte de una estrategia sostenida de ataques nocturnos que Moscú viene intensificando en las últimas semanas, con el objetivo de golpear tanto infraestructura crítica como zonas urbanas.
Impacto en regiones clave
En la región de Poltava, ubicada en el centro-este del país, dos personas murieron luego de que uno de los ataques alcanzara una zona residencial. Además, al menos once personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, y varias viviendas sufrieron importantes daños.
Nueva ofensiva de Rusia: ataques combinados golpean varias regiones de Ucrania. Credito: REUTERS/Stringer
En tanto, en la región de Zaporiyia, en el sureste, otra persona falleció como consecuencia de los bombardeos. Allí también se registraron impactos sobre edificios residenciales y una instalación industrial, lo que provocó incendios y dejó al menos cinco heridos, según reportaron las autoridades locales.
Los servicios de emergencia trabajaron durante horas en las zonas afectadas para rescatar a posibles víctimas entre los escombros y contener los focos de incendio generados por los impactos.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había anticipado la posibilidad de un nuevo ataque masivo en su mensaje a la nación difundido la noche anterior. Según explicó, los servicios de inteligencia detectaron movimientos que hacían prever una ofensiva aérea de gran escala.
“Debemos estar preparados para nuevas amenazas nocturnas”, había señalado el mandatario, en un contexto de creciente presión militar sobre distintas regiones del país.
Una estrategia sostenida
Los ataques con drones y misiles se han convertido en una de las principales herramientas del Kremlin desde el inicio de la invasión en 2022.
En los últimos meses, estas ofensivas han apuntado especialmente contra infraestructuras energéticas, instalaciones industriales y centros urbanos, buscando afectar tanto la capacidad operativa del país como la moral de la población civil.
Nueva ofensiva de Rusia: ataques combinados golpean varias regiones de Ucrania. Credito: REUTERS/Stringer
Por su parte, las defensas antiaéreas ucranianas lograron interceptar parte de los proyectiles lanzados, aunque no evitaron que varios de ellos alcanzaran sus objetivos.
La nueva ofensiva se produce en un escenario de estancamiento en el frente terrestre, pero con una intensificación de los ataques a distancia, lo que mantiene en alerta permanente a las principales ciudades ucranianas.
Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando los daños y no descartan que el número de víctimas pueda aumentar en las próximas horas, a medida que avanzan las tareas de rescate en las zonas afectadas.