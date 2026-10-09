Un violento aluvión afectó este jueves distintos sectores de Las Condes, en el este de Santiago de Chile, y provocó graves daños en calles, viviendas y vehículos. El presidente José Antonio Kast declaró zona de catástrofe en la comuna durante la noche.
Las Condes quedó bajo estado de catástrofe tras un aluvión que arrasó calles y viviendas
El fenómeno afectó unas 200 hectáreas, dejó al menos seis heridos y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Kast decretó zona de catástrofe en la comuna.
El balance preliminar informado por las autoridades daba cuenta este viernes de al menos seis personas heridas, más de mil asistidas o rescatadas y alrededor de 200 hectáreas comprometidas por el barro y el agua.
El barro descendió desde la precordillera
La emergencia se produjo en el sector de San Carlos de Apoquindo después de intensas precipitaciones que provocaron la activación de quebradas y una rápida bajada de agua, piedras y barro desde la precordillera.
En algunas zonas se acumularon 144 milímetros de lluvia y el flujo afectó avenidas, barrios residenciales y caminos del sector oriente de la capital chilena.
Vehículos fueron arrastrados por la corriente y numerosas viviendas quedaron cubiertas de lodo.
Más de mil personas asistidas
Bomberos desplegó cientos de efectivos para rescatar a personas atrapadas en casas, automóviles y otros edificios alcanzados por el aluvión.
Entre los heridos se encontraba un niño de un año que sufrió una fractura en una pierna, según el balance difundido después de la reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Municipalidad de Las Condes informó además que más de 2.000 viviendas resultaron afectadas y comenzó un operativo con maquinaria pesada para retirar el barro acumulado.
Kast declaró zona de catástrofe
El presidente José Antonio Kast decretó la medida para Las Condes con el objetivo de facilitar la movilización de recursos y reforzar la respuesta estatal ante la emergencia.
La Región Metropolitana mantuvo además distintas alertas y diez comunas suspendieron las clases durante este viernes como consecuencia del temporal.
Las autoridades continuaban evaluando los daños y trabajando sobre las quebradas y sectores con mayor acumulación de sedimentos.
Cómo se originó el fenómeno
Especialistas atribuyeron el episodio a lluvias muy intensas concentradas en un período corto de tiempo, combinadas con las características del terreno precordillerano.
El aluvión se produjo después de la activación de la Quebrada Honda y otros cursos de agua que descendieron hacia sectores urbanizados de Las Condes.
Senapred indicó que continuaba el monitoreo de las zonas de riesgo mientras avanzaban las tareas de limpieza y asistencia a las familias afectadas.