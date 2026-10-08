En la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se originó un aluvión durante la tarde de este jueves. A la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo se activó una quebrada, en medio de las lluvias que afectan a la capital.
Intensas lluvias provocan un aluvión en Chile: registros captan a vehículos siendo arrastrados por el agua
El fenómeno meteorológico se registró a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo.
La situación provocó un aluvión, dejando impactantes imágenes de vehículos siendo arrastrados por el agua. Además, de un bus Red Movilidad que fue volcado debido a la fuerza del agua e incluso imágenes de un auto ingresando a locales comerciales.
Desde el Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), el director de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, indicó que “el efecto de las intensas precipitaciones; se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur”.
Así sale la gente de los autos https://t.co/cJuPTR9tW8— Verónica Foxley (@veronicafoxley1) October 8, 2026
Añadiendo que “esto afectó la activación de quebradas en la comuna. Recuerden, hacer caso a la autoridad. Si hay alguna iniciativa o hay una información a través de los medios de hacer evacuaciones, hacer caso”.
Complicaciones en clínicas y calles
Por parte de Carabineros, reportaron que la información preliminar es que a las 17.00 horas, uniformados divisan “gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del rebalsamiento del canal que se encuentra en Calle Francisco Bulnes Correa. El caudal baja por calle General Blanche al poniente”.
Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna.— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026
Asimismo, se reportó que la Clínica San Carlos se encontraba inundada debido al aluvión. Casas de estudios tuvieron que impedir la salida de sus estudiantes por algunos minutos.
En tanto, el Presidente José Antonio Kast a las 18:15 horas a través de su cuenta de X señaló: “Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”.
Añadiendo que: “El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna”.
Despliegue de equipos en terreno
Posteriormente, el subsecretario de la Segegob, Juan Francisco Lagos, señaló que: “Estamos enfrentando una emergencia de rápida activación que, como habrán visto en las imágenes, ha tenido grave afectación, hasta ahora, a vehículos y viviendas".
"El presidente José Antonio Kast, en coordinación con el ministro del Interior, ha instruido que tanto el delegado Codina, el ministro de Obras Públicas Luis de Grange y el subsecretario Figueroa se trasladen a la comuna para apoyar al municipio en las labores de rescate y contención de la emergencia”.
La autoridad, añadió que: “El Presidente ya se comunicó con la alcaldesa de Las Condes y la directora de Senapred. El delegado ya está en terreno y el ministro de Grancha en camino, y Senapred está coordinando las acciones de emergencia. En materia de salud, el ministerio está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados, y dispondrá las medidas que correspondan para cautelar la seguridad y protección de los pacientes”.
Finalmente sostuvo que: “Hacemos un llamado, especialmente a todas las personas, a no acercarse a la zona para permitir el desplazamiento de los equipos de emergencia. Vamos a estar constantemente actualizando la información y los mantendremos al tanto”.
A las 18:30 horas Senapred decretó alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana por remoción en masa.