#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Alarma en Los Condes

Intensas lluvias provocan un aluvión en Chile: registros captan a vehículos siendo arrastrados por el agua

El fenómeno meteorológico se registró a la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo.

Decretaron el alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana.Decretaron el alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

En la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se originó un aluvión durante la tarde de este jueves. A la altura de General Blanche con San Carlos de Apoquindo se activó una quebrada, en medio de las lluvias que afectan a la capital.

La situación provocó un aluvión, dejando impactantes imágenes de vehículos siendo arrastrados por el agua. Además, de un bus Red Movilidad que fue volcado debido a la fuerza del agua e incluso imágenes de un auto ingresando a locales comerciales.

Desde el Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), el director de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, indicó que “el efecto de las intensas precipitaciones; se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando particularmente a las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur”.

Añadiendo que “esto afectó la activación de quebradas en la comuna. Recuerden, hacer caso a la autoridad. Si hay alguna iniciativa o hay una información a través de los medios de hacer evacuaciones, hacer caso”.

Complicaciones en clínicas y calles

Por parte de Carabineros, reportaron que la información preliminar es que a las 17.00 horas, uniformados divisan “gran torrente de agua por calle General Blanche. Lo anterior, producto del rebalsamiento del canal que se encuentra en Calle Francisco Bulnes Correa. El caudal baja por calle General Blanche al poniente”.

Asimismo, se reportó que la Clínica San Carlos se encontraba inundada debido al aluvión. Casas de estudios tuvieron que impedir la salida de sus estudiantes por algunos minutos.

En tanto, el Presidente José Antonio Kast a las 18:15 horas a través de su cuenta de X señaló: “Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”.

Vehicles parked amid mud after heavy rains triggered a mudslide in Santiago, Chile, October 8, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaReuters.

Añadiendo que: “El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna”.

Despliegue de equipos en terreno

Posteriormente, el subsecretario de la Segegob, Juan Francisco Lagos, señaló que: “Estamos enfrentando una emergencia de rápida activación que, como habrán visto en las imágenes, ha tenido grave afectación, hasta ahora, a vehículos y viviendas".

Mirá tambiénAtípico temporal en el norte de Chile: un muerto, aluviones y cientos de damnificados

"El presidente José Antonio Kast, en coordinación con el ministro del Interior, ha instruido que tanto el delegado Codina, el ministro de Obras Públicas Luis de Grange y el subsecretario Figueroa se trasladen a la comuna para apoyar al municipio en las labores de rescate y contención de la emergencia”.

La autoridad, añadió que: “El Presidente ya se comunicó con la alcaldesa de Las Condes y la directora de Senapred. El delegado ya está en terreno y el ministro de Grancha en camino, y Senapred está coordinando las acciones de emergencia. En materia de salud, el ministerio está monitoreando la situación de las clínicas y hospitales del sector, algunos que han sido afectados, y dispondrá las medidas que correspondan para cautelar la seguridad y protección de los pacientes”.

A police officer (carabinero) helps a person cross a mud-filled street after heavy rains triggered a mudslide in Santiago, Chile, October 8, 2026. REUTERS/Pablo SanhuezaReuters.

Finalmente sostuvo que: “Hacemos un llamado, especialmente a todas las personas, a no acercarse a la zona para permitir el desplazamiento de los equipos de emergencia. Vamos a estar constantemente actualizando la información y los mantendremos al tanto”.

A las 18:30 horas Senapred decretó alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana por remoción en masa.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Chile
José Antonio Kast

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro