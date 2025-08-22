China: al menos 12 muertos y cuatro desaparecidos por el derrumbe de un puente ferroviario en construcción

El colapso ocurrió durante la madrugada del viernes, en pleno proceso de tensado de cables de acero en el puente Jianzha, parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai. La ruptura de uno de los cables provocó el derrumbe de una sección de 108 metros del arco principal, que cayó sobre el lecho del río Amarillo. El accidente dejó un saldo de al menos 12 trabajadores muertos y cuatro desaparecidos.
Al momento del siniestro, 16 personas se encontraban trabajando en el lugar: 15 obreros y un jefe de obra. Las víctimas fatales fueron recuperadas en el transcurso del operativo de emergencia desplegado por las autoridades locales.
Un proyecto de gran envergadura
El puente Jianzha representa una de las estructuras más ambiciosas de la región, concebido como el primer puente ferroviario sobre el río Amarillo y el arco de acero continuo de doble vía más largo del mundo. La obra forma parte del corredor ferroviario que busca conectar las provincias de Sichuan y Qinghai, atravesando una geografía compleja en el altiplano tibetano.
Una tragedia sacude a la provincia de Qinghai.
Amplio operativo de rescate
Las autoridades locales movilizaron un despliegue masivo que incluyó a más de 800 efectivos, 91 vehículos especializados, 27 embarcaciones, cinco robots de búsqueda y un helicóptero. Además, seis hospitales de la región fueron activados con protocolos de atención urgente para recibir a las víctimas del siniestro.
Equipos de búsqueda continúan trabajando para localizar a los cuatro trabajadores que aún permanecen desaparecidos. El lugar del colapso fue asegurado para evitar mayores riesgos y facilitar las tareas de rescate.
Expertos en infraestructura e ingeniería civil han sido convocados por las autoridades para determinar las causas técnicas del accidente. La ruptura del cable de acero durante una operación crítica sugiere posibles fallas en el sistema de seguridad o en los materiales utilizados.
El gobierno provincial ya inició una investigación para establecer responsabilidades y evitar nuevos siniestros en obras de gran envergadura.
Condiciones laborales bajo observación
Este nuevo accidente vuelve a encender las alarmas sobre las condiciones laborales en las obras de infraestructura en China, donde los plazos ajustados y la presión por cumplir metas de desarrollo suelen generar entornos de trabajo riesgosos.
Organizaciones internacionales y expertos en derechos laborales advierten que la falta de controles estrictos y protocolos de seguridad puede derivar en tragedias como la ocurrida en Qinghai, especialmente en zonas remotas donde la fiscalización es escasa.
El derrumbe del puente Jianzha no solo deja una dolorosa pérdida humana, sino que también pone bajo la lupa las condiciones de seguridad en los grandes desarrollos de infraestructura en China.
En una época donde la modernización de redes ferroviarias es prioritaria para el desarrollo regional, esta tragedia marca un punto de inflexión en la evaluación y fiscalización de obras públicas en zonas de alta complejidad geográfica.
