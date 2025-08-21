El colapso de un techo en una fiesta en China deja dos muertos y más de 50 heridos

Un domingo que empezó con alegría y expectativa terminó en tragedia en China, cuando un techo colapsó en medio de una festividad dedicada a la celebración de la cerveza. El accidente ocurrió en Mianzhu, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y más de 50 heridos.
Según informes oficiales y testigos presentes en el evento, la estructura del techo cedió repentinamente durante la celebración, que congregaba a miles de asistentes. La fiesta, que forma parte de las tradiciones culturales de la región, había estado en marcha durante horas.
Acciones de emergencia
El colapso sucedió en un recinto que había sido preparado para recibir a una gran multitud. Los primeros en acudir en ayuda fueron los equipos de emergencia, que llegaron en minutos para asistir a los heridos y rescatar a quienes quedaron atrapados entre los escombros.
Las imágenes difundidas por medios locales muestran a personas heridas siendo atendidas en el lugar, mientras que otros intentaban ayudar a quienes estaban atrapados. Varias ambulancias trasladaron a los afectados a hospitales cercanos, donde algunos permanecen en estado grave. La mayoría de los heridos sufrieron fracturas, contusiones y heridas cortantes, resultado del desplome inesperado.
Por el momento, las autoridades han confirmado que han abierto una investigación para determinar las causas técnicas y estructurales del accidente. Se sospecha que las malas condiciones del recinto, posibles fallas en la estructura o una sobrecarga en la parte superior podrían haber contribuido al colapso. También se revisan las autorizaciones y permisos otorgados para la realización del evento.
Reacciones y medidas adoptadas
El gobierno local ha expresado su profunda tristeza por la tragedia y ha prometido brindar todo el apoyo necesario a las víctimas y sus familias. Además, anunció que llevará a cabo inspecciones rigurosas en todos los espacios utilizados para eventos masivos en la región y reforzará las regulaciones de seguridad para evitar futuros incidentes similares.
