El gobierno argentino declaró como “organización terrorista” al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers.
Argentina declaró como "organización terrorista" a Chone Killers de Ecuador
El documento considera al grupo criminal como "una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación". Quiénes son.
Fue mediante la Resolución Conjunta 4/2026 publicada este jueves 6 de agosto en el Boletín Oficial de Nación y que cuenta con las firmas de la ministra de Seguridad, Alejandra Susana Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno.
El documento establece la “inscripción de la organización criminal ecuatoriana CHONE KILLERS en el REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE TERRORISMO Y SU FINANCIAMIENTO (RePET) por los motivos expuestos en los considerandos de la presente medida”.
La decisión se da en el marco de la visita de este mismo jueves por parte del presidente argentino Javier Milei a Quito, donde será recibido por su par Daniel Noboa, miembro de la lista de líderes cercanos a Donald Trump en Estados Unidos. Ecuador ya calificaba al grupo de esta manera desde 2024 y la Casa Blanca lo hizo hace un mes.
El RePET es el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, considerada como “una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y su financiamiento”.
El argumento
La Resolución Conjunta 4/2026 de Argentina indica que Chone Killers “representa una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional, con riesgo para la vida, bienes y patrimonio de los habitantes de la Nación”.
Además, “advierte la expansión transnacional en la región de la organización criminal ecuatoriana, motivo por el cual resulta primordial, en materia de seguridad nacional, prevenir, impedir, dificultar y enfrentar la instalación en el país de organizaciones criminales extranjeras”.
Se agrega también que “por medio del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, el Estado Argentino se comprometió a tipificar, conforme a su legislación interna, los delitos de financiación del terrorismo, así como también a sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su carácter grave”.
Quiénes son los Chone Killers
Los Chone Killers son una de las organizaciones criminales y narcoterroristas más violentas de Ecuador, cuyo centro de operaciones principal se ubica en la provincia del Guayas, concentrándose en los cantones de Durán y Guayaquil.
Surgieron originalmente a partir de pandillas callejeras y facciones juveniles urbanas en Durán y Guayaquil. En sus primeros años operaron como un grupo de choque y sicariato subordinado a Los Choneros.
Tras el asesinato a finales de 2020 de Jorge Luis Zambrano (alias "Rasquiña"), líder de Los Choneros, la estructura criminal se fracturó. Los Chone Killers rompen la alianza y, junto a grupos como Los Lobos y Los Tiguerones, forman un bloque rival que desencadenó una intensa ola de violencia en las calles y prisiones del país.
Entre los principales actores del grupo se encuentran Gabriel Israel Carriel, alias “Ben 10”, identificado por las autoridades como uno de los fundadores y principales líderes históricos de la banda, y Julio Alberto M. A., alias “Negro Tulio”, considerado un objetivo de alto valor, señalado como autor intelectual de múltiples atentados terroristas en Durán y del asesinato de fiscales. Este último fue capturado en Panamá en mayo de 2024 y deportado a Ecuador para ser juzgado por terrorismo.
En enero de 2024, tras la declaración de Conflicto Armado Interno emitida por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, fueron catalogados oficialmente como grupo terrorista y actor beligerante no estatal.
Resolución Conjunta 4/2026