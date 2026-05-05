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Bryan J. Mayer participó de un workshop internacional sobre liderazgo y estabilidad en Pakistán

El rafaelino fue parte de un encuentro que reunió a especialistas de más de 50 países en Islamabad, consolidando su presencia en espacios internacionales. Fueron recibidos por el presidente.

El evento reunió a expertos en defensa y seguridad de más de 50 países.El evento reunió a expertos en defensa y seguridad de más de 50 países.
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Se llevó adelante el VI International Workshop on Leadership & Stability, desarrollado en la National Defence University (NDU) de Islamabad, en la República Islámica de Pakistán. Allí participó el rafaelino Bryan J. Mayer.

El encuentro reunió a un centenar de expertos en Defensa y Seguridad Global provenientes de más de 50 países, quienes abordaron temas vinculados a ciberdefensa, contra-terrorismo, operaciones de comunicación y diálogo interreligioso y cultural.

La actividad fue organizada por la National Defence University y el ISSRA.La actividad fue organizada por la National Defence University y el ISSRA.

Durante las jornadas de trabajo, los participantes intercambiaron experiencias y enfoques sobre los desafíos actuales en materia de seguridad internacional, en un contexto global caracterizado por su dinamismo y creciente complejidad.

En ese marco, la agenda incluyó también actividades institucionales, entre ellas un encuentro con el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, en el que participaron los asistentes al workshop.

Hubo intercambio de experiencias sobre desafíos de la agenda global.Hubo intercambio de experiencias sobre desafíos de la agenda global.

Asimismo, se realizaron visitas a instituciones vinculadas al desarrollo tecnológico, entre ellas el National Aerospace Science and Technology Park (NASTP), un espacio orientado a la innovación en el ámbito aeroespacial.

El workshop fue organizado por la NDU junto a su Instituto de Estudios Estratégicos, Investigación y Análisis (ISSRA), entidad académica dedicada al estudio de cuestiones estratégicas y de seguridad.

Se debatieron temas como ciberdefensa, terrorismo y comunicación estratégica.Se debatieron temas como ciberdefensa, terrorismo y comunicación estratégica.

La participación en este tipo de espacios permite fortalecer el intercambio de conocimientos y la comprensión de distintas perspectivas en torno a los principales temas de la agenda internacional. En ese sentido, Mayer señaló que este tipo de experiencias “permiten ampliar la mirada sobre los desafíos globales y fortalecer el trabajo en el ámbito internacional”.

La participación buscó fortalecer el trabajo y el análisis internacional.La participación buscó fortalecer el trabajo y el análisis internacional.

El especialista en temas de defensa ya había participado de reuniones de trabajo vinculadas a la OTAN en Bélgica, fue expositor en foros internacionales como el de Bakú, en Azerbaiyán, y meses atrás integró una delegación argentina en una reunión de la UNESCO en París vinculada a la protección de bienes culturales.

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