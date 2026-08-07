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Claudia Sheinbaum se refirió al caso Ayotzinapa y anticipó más detenciones

Nuevas pesquisas sobre el caso apuntan a más capturas, con análisis de llamadas y pruebas revisadas por la Fiscalía.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes (07.08.2026) que existen nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que podrían derivar en más detenciones, tras la captura del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y aseguró que el objetivo es "saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes".

An activist holds a sign during a march in support of the Ayotzinapa Teacher Training College missing students, in Mexico City October 8, 2014. Thousands marched through the Mexican capital on Wednesday to demand the government find out what happened to dozens of missing students, who are feared to have been massacred by gang members and police in Iguala, state of Guerrero. Guerrero's attorney general, Inaky Blanco, said on Sunday that 28 bodies had been found at a mass grave site so far, adding it was "probable" that some of the missing 43 students are among the remains. The sign reads, "Ayotzinapa, the blood". REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW POLITICS EDUCATION) ciudad de mexico mexico protesta por la desaparicion de 43 estudiantes centro de entrenamiento docente de Ayotzinapa protestas manifestaciones desapariciones desaparecidosUn activista sosteniendo un cartel. Archivo.

"Son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, que ese es el compromiso que hicimos con las madres y padres de Ayotzinapa", manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Compromiso con las familias de Ayotzinapa

La mandataria adelantó que pronto habrá una rueda de prensa para explicar las distintas líneas de investigación, las carpetas abiertas y los avances de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).

Mirá tambiénDetuvieron a una exjueza vinculada a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa

La titular del Ejecutivo aseguró que la captura de Aguirre Rivero, quien estuvo al frente del estado de Guerrero (sur) entre abril de 2011 y octubre de 2014 abanderado por partidos de la oposición, "no tuvo nada que ver con un tema político".

Photos of missing students are seen during a march in support of the Ayotzinapa Teacher Training College missing students, in Mexico City October 8, 2014. Thousands marched through the Mexican capital on Wednesday to demand the government find out what happened to dozens of missing students, who are feared to have been massacred by gang members and police, in Iguala, state of Guerrero. Guerrero's attorney general, Inaky Blanco, said on Sunday that 28 bodies had been found at a mass grave site so far, adding it was "probable" that some of the missing 43 students are among the remains. REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: CIVIL UNREST CRIME LAW POLITICS EDUCATION) ciudad de mexico mexico protesta por la desaparicion de 43 estudiantes centro de entrenamiento docente de Ayotzinapa protestas manifestaciones desapariciones desaparecidosFotos de los estudiantes desaparecidos. Archivos.

La gobernante mexicana explicó que lo que hizo la Fiscalía fue "revisar con mayor detalle y con otras herramientas de investigación" las carpetas de la investigación donde vienen "muchísimos testimonios" en las que hay "muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche", del 26 de septiembre de 2014, y "posteriores".

Avances en la revisión de llamadas

"Se hizo mucho más investigación sobre estas llamadas, qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué hora se hablaron, cuántas veces se hablaron", precisó la jefa de Estado.

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