La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes (07.08.2026) que existen nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que podrían derivar en más detenciones, tras la captura del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y aseguró que el objetivo es "saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes".
Claudia Sheinbaum se refirió al caso Ayotzinapa y anticipó más detenciones
Nuevas pesquisas sobre el caso apuntan a más capturas, con análisis de llamadas y pruebas revisadas por la Fiscalía.
"Son distintas líneas de investigación que llevan a detenciones, pero el objetivo final es saber la verdad, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, que ese es el compromiso que hicimos con las madres y padres de Ayotzinapa", manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Compromiso con las familias de Ayotzinapa
La mandataria adelantó que pronto habrá una rueda de prensa para explicar las distintas líneas de investigación, las carpetas abiertas y los avances de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj).
La titular del Ejecutivo aseguró que la captura de Aguirre Rivero, quien estuvo al frente del estado de Guerrero (sur) entre abril de 2011 y octubre de 2014 abanderado por partidos de la oposición, "no tuvo nada que ver con un tema político".
La gobernante mexicana explicó que lo que hizo la Fiscalía fue "revisar con mayor detalle y con otras herramientas de investigación" las carpetas de la investigación donde vienen "muchísimos testimonios" en las que hay "muchas sábanas de llamadas de teléfono que se hicieron esa noche", del 26 de septiembre de 2014, y "posteriores".
Avances en la revisión de llamadas
"Se hizo mucho más investigación sobre estas llamadas, qué llamada se conecta con qué llamada, qué persona se conecta con qué persona, qué pasó con esa persona, a qué hora se hablaron, cuántas veces se hablaron", precisó la jefa de Estado.