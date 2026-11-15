Incidente

Choque de aviones en Miami: dos aeronaves colisionaron en una pista del aeropuerto

El incidente involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de carga de UPS mientras circulaban por las calles de rodaje. La colisión ocurrió el sábado por la noche, un día después de que una falla técnica obligara a suspender vuelos en todo Estados Unidos.