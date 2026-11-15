Dos aviones de las compañías Copa Airlines y UPS colisionaron este sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos.
Choque de aviones en Miami: dos aeronaves colisionaron en una pista del aeropuerto
El incidente involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de carga de UPS mientras circulaban por las calles de rodaje. La colisión ocurrió el sábado por la noche, un día después de que una falla técnica obligara a suspender vuelos en todo Estados Unidos.
El episodio ocurrió mientras ambas aeronaves se desplazaban por las calles de rodaje y dejó como saldo dos personas con heridas leves, que fueron asistidas en el lugar por los equipos de emergencia. La Administración Federal de Aviación (FAA) inició una investigación para determinar las circunstancias del choque.
El hecho se produjo alrededor de las 21.15, hora local, cuando el avión de pasajeros de Copa Airlines y el carguero de UPS coincidieron en un cruce dentro del área operativa del aeropuerto.
Según la información oficial, la punta del ala de un Boeing 737 de la compañía panameña impactó contra la parte delantera de un Boeing 767 de la empresa de logística.
Cómo ocurrió el choque entre los dos aviones
De acuerdo con los primeros datos difundidos por las autoridades aeronáuticas, el avión de Copa Airlines acababa de aterrizar procedente de Ciudad de Panamá y se dirigía hacia la puerta de embarque. En paralelo, la aeronave de UPS se encontraba en movimiento para iniciar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia.
Las comunicaciones entre los pilotos y la torre de control aportaron detalles sobre lo sucedido. Según informó la FAA, los controladores habían indicado a la tripulación del avión de carga que debía esperar y permitir el paso de la aeronave de Copa.
Sin embargo, durante la maniobra se produjo el contacto entre ambos aviones. En los registros de audio, el piloto del vuelo de pasajeros informó que otra aeronave los había golpeado y posteriormente advirtió que parecía faltar una parte de la punta del ala izquierda.
Desde la cabina del carguero, el piloto reconoció que habían sobrepasado la posición indicada y que el otro avión había impactado contra ellos.
Tras el incidente, el personal de emergencia se trasladó hasta el sector. Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto, confirmó que dos personas sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladadas a un hospital.
La colisión ocurrió tras una suspensión nacional de vuelos
El episodio se produjo en un contexto de dificultades para el transporte aéreo estadounidense. Apenas un día antes, la FAA había dispuesto una suspensión generalizada de vuelos durante más de cuatro horas debido a problemas técnicos en el sistema de comunicaciones del control de tránsito aéreo.
La interrupción del viernes provocó cancelaciones y demoras en distintos aeropuertos del país. Aunque la restricción fue levantada, las compañías todavía trabajaban para reorganizar sus operaciones y recuperar los cronogramas habituales.
El sábado, miles de pasajeros continuaban afectados por las modificaciones en los servicios. Los datos de seguimiento aéreo registraron miles de cancelaciones y demoras durante esa jornada.
Por su parte, la FAA confirmó que investigará el choque ocurrido en Miami para establecer cómo se desarrollaron las maniobras y por qué no se evitó el contacto entre las aeronaves. UPS informó que su tripulación se encontraba a salvo y que colaboraría con las autoridades para esclarecer lo sucedido.