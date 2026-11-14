El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, atribuyó este viernes a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones aéreas el grave fallo técnico que obligó a suspender durante más de cuatro horas todos los despegues en el país y provocó miles de cancelaciones y demoras. A raíz de la avería, la Casa Blanca reclamó al Congreso una partida de 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aeroportuaria, mientras las autoridades investigan el origen del incidente asegurando que, por el momento, no existen indicios de un ciberataque.
El gobierno de Trump atribuyó el apagón de vuelos a sistemas obsoletos y reclamó USD 30.100 millones
La falla en las comunicaciones de la FAA obligó a suspender los despegues durante más de cuatro horas, provocando la cancelación de más de 6.600 vuelos. Desde la Casa Blanca descartaron en principio un ciberataque y advirtieron que la infraestructura actual "va a seguir fallando" si el Congreso no aprueba fondos urgentes para modernizarla.
“Va a seguir fallando”, advirtió de manera tajante el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca al referirse a los equipos antiguos que todavía utiliza la Administración Federal de Aviación (FAA). El funcionario sostuvo que la renovación tecnológica debe acelerarse de inmediato para evitar nuevas interrupciones, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, llevó tranquilidad al afirmar que la paralización se decidió “por exceso de precaución” y que “nunca hubo vidas en riesgo”.
Más de 6.600 vuelos cancelados
La suspensión nacional paralizó las operaciones aéreas durante más de cuatro horas y generó un efecto dominó en las principales terminales del país. Según datos de la plataforma FlightAware, hasta las 21:30 hora del este del viernes se habían cancelado más de 6.600 vuelos, con alteraciones que se extenderán durante todo el fin de semana y alrededor de 1.500 cancelaciones ya previstas para este sábado.
Al momento en que la FAA ordenó detener los despegues, más de 3.500 aeronaves se encontraban en pleno vuelo. La medida también impactó de lleno en las conexiones internacionales y en el transporte de carga. En aeropuertos clave como el JFK de Nueva York, miles de pasajeros debieron enfrentar interminables filas para reprogramar sus pasajes y recuperar sus equipajes.
Una red sobrecargada de los años 80
Al brindar detalles técnicos sobre el incidente, Duffy explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA generó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores, lo que forzó a las autoridades a apagar la red de manera preventiva. El titular de Transporte señaló que se trata de una infraestructura antigua que no recibe una renovación integral desde 1980 y que no logró soportar la carga de las recientes actualizaciones tecnológicas. “La solución que aplicamos nos da una indicación bastante clara de que se trató de un problema de una red antigua que dejó de funcionar”, precisó.
Sin indicios de un ataque informático
Consultado sobre la posibilidad de un sabotaje digital o una intervención de inteligencia artificial, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que no se hallaron pruebas de un ataque informático, aunque evitó descartarlo de plano: “Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así”. Asimismo, el funcionario negó cualquier vinculación entre el colapso de la FAA y las fallas registradas el día anterior en la plataforma Microsoft Outlook.
Reclamo multimillonario al Congreso
En medio de la emergencia operativa, la Administración Trump solicitó formalmente al Poder Legislativo otros 30.100 millones de dólares destinados a modernizar el control aéreo, sustituir torres y renovar terminales. El desglose oficial contempla 10.100 millones para sistemas de control del tráfico aéreo, 2.000 millones para torres de control y 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria (incluidos 10.000 millones específicos para terminales), aunque durante su exposición Duffy llegó a reclamar hasta 50.000 millones.
“No puedo construir cosas si no tengo dinero”, cuestionó el secretario al criticar la demora parlamentaria. Cabe recordar que en julio de 2025 el Congreso ya había aprobado una partida inicial de 12.500 millones de dólares para iniciar la actualización tecnológica, pero en septiembre la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) advirtió que la FAA aún carecía de una estimación integral de costos y de un cronograma unificado para ejecutar las obras.
Recuperación gradual durante el fin de semana
Si bien la FAA levantó la restricción de despegues a las 20:15 hora local del viernes, el restablecimiento del servicio no implicó un regreso inmediato a la normalidad debido al desfasaje de aeronaves y tripulaciones fuera de sus bases habituales. Duffy anticipó que la normalización será paulatina a lo largo del fin de semana. Por su parte, aerolíneas como Delta confirmaron la reanudación de sus vuelos programados, aunque recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus itinerarios antes de trasladarse hacia los aeropuertos.