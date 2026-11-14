Caos aéreo en Estados Unidos

El gobierno de Trump atribuyó el apagón de vuelos a sistemas obsoletos y reclamó USD 30.100 millones

La falla en las comunicaciones de la FAA obligó a suspender los despegues durante más de cuatro horas, provocando la cancelación de más de 6.600 vuelos. Desde la Casa Blanca descartaron en principio un ciberataque y advirtieron que la infraestructura actual "va a seguir fallando" si el Congreso no aprueba fondos urgentes para modernizarla.