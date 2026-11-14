El Gobierno de Colombia emitió una alerta preventiva ante la posible prolongación del fenómeno climático de El Niño hasta mayo de 2027, de acuerdo con la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). Frente a este escenario, las autoridades nacionales solicitaron a toda la ciudadanía extremar las medidas de ahorro en el consumo de agua, energía eléctrica y gas para mitigar el impacto ambiental y productivo.
Advierten que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027
Ante los pronósticos de altas temperaturas y escasez de lluvias para diciembre y enero, el Ejecutivo lanzó la campaña "Recursivos por naturaleza" para reducir el consumo de agua, luz y gas. Además, ampliaron la importación de combustible para respaldar las plantas térmicas y proteger los embalses.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo nacional puso en marcha una estrategia de concientización dirigida a todos los sectores de la sociedad: “A través de la campaña ‘Recursivos por naturaleza’, el Gobierno convoca a hogares, empresas y entidades a reducir el consumo de agua, energía y gas. Aunque se prevé que El Niño comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, sus efectos sobre los ríos y embalses podrían prolongarse durante varios meses”.
Asimismo, el reporte oficial precisó que diciembre de 2026 y enero de 2027 serán los meses más críticos y de mayor intensidad del fenómeno, caracterizados por un marcado ascenso de las temperaturas y una drástica disminución en el régimen de precipitaciones.
En el plano operativo, la Presidencia colombiana detalló el estado actual de las reservas hídricas del país y los objetivos trazados en el marco del Plan Energía para garantizar el abastecimiento eléctrico: “Al 11 de noviembre, los embalses del Sistema Interconectado Nacional se encuentran en el 78,74 % de su volumen útil. La meta del Gobierno es superar el 80 % al 30 de noviembre”.
De manera complementaria, la administración central anunció que se amplió la capacidad de importación de gas a través de Cartagena y se coordinó el transporte continuo de combustible hacia las centrales térmicas incluso durante los fines de semana y días festivos. “El mensaje del Gobierno es claro: Colombia se prepara, protege sus recursos y fortalece su seguridad energética. El ahorro de agua, energía y gas es una responsabilidad de todos. El Niño sigue y el ahorro también”, subrayaron desde el Ejecutivo.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía instó a la población a incorporar hábitos cotidianos de consumo responsable, tales como evitar el uso intensivo de electricidad entre las 18:00 y las 21:00, apagar las luces en ambientes desocupados, subir un grado la temperatura del aire acondicionado, cocinar con las ollas tapadas para optimizar el gas y cerrar las canillas durante el lavado de manos o el cepillado de dientes.
“El gas que se ahorra en los hogares ayuda a que haya más disponible para las plantas térmicas, que respaldan la generación de energía mientras falta el agua. Así se contribuye a que los recursos alcancen hasta el final de la temporada seca”, explicaron desde la cartera energética, en un contexto donde El Niño ya provoca fuertes contrastes en el territorio colombiano, combinando sequías e incendios forestales en algunas regiones con lluvias intensas e inundaciones en otras.