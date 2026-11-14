Alerta en Colombia:

Advierten que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027

Ante los pronósticos de altas temperaturas y escasez de lluvias para diciembre y enero, el Ejecutivo lanzó la campaña "Recursivos por naturaleza" para reducir el consumo de agua, luz y gas. Además, ampliaron la importación de combustible para respaldar las plantas térmicas y proteger los embalses.