La Casa Blanca confirmó este viernes la realización de una cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Trump, Xi Jinping y Putin mantendrán una cumbre inédita en China al margen del foro de la APEC
La Casa Blanca confirmó que los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia se reunirán el próximo jueves 19 de noviembre en Shenzhen. La agenda incluirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de las conversaciones, ya que Washington mantiene un canal diplomático separado con Moscú y Kiev.
El encuentro reunirá por primera vez en este formato a los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia y se desarrollará en un contexto internacional marcado por los conflictos armados, las tensiones geopolíticas y las disputas por la seguridad global.
La reunión, que se venía negociando desde hace varias semanas, tendrá entre sus principales temas la guerra en Oriente Medio y la proliferación de armas nucleares. Sin embargo, el conflicto entre Rusia y Ucrania no formará parte de la agenda oficial.
La cumbre también representará una nueva aparición de Putin en un escenario diplomático de primer nivel junto a dirigentes occidentales, luego del aislamiento internacional que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022.
Según trascendió, Trump no tiene previsto mantener un encuentro bilateral con el mandatario ruso durante la visita, aunque sí compartirá un almuerzo con Xi Jinping el jueves.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Olivia Wales confirmó que el desarme nuclear será uno de los asuntos centrales de las conversaciones. "El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa", señaló.
Irán y el estrecho de Ormuz, entre los temas centrales
La situación de Irán y las tensiones en Oriente Medio también estarán presentes en la agenda de los tres mandatarios.
Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, anticipó que Trump tiene intención de abordar la situación iraní durante la reunión con Xi Jinping y Putin.
En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la estrategia de presión económica de Washington sobre Teherán y sostuvo que las medidas adoptadas están debilitando considerablemente al gobierno iraní.
"El daño económico que estamos infligiendo a ese régimen es tan grande que no hace falta recurrir a una acción militar, ya que los hemos debilitado enormemente", afirmó Rubio durante una presentación ante la Federalist Society.
La discusión adquiere relevancia por el impacto que la guerra y las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz pueden tener sobre el comercio internacional y el abastecimiento energético.
Ucrania tendrá un canal diplomático separado
A diferencia de la situación en Oriente Medio, la guerra en Ucrania quedará fuera de las conversaciones trilaterales. Desde Washington explicaron que el conflicto se aborda mediante otro mecanismo de negociación, que incluye contactos directos con los gobiernos de Kiev y Moscú.
"China no forma realmente parte de esa vía, así que no parece apropiado abordar allí la cuestión de Ucrania", explicó el funcionario estadounidense.
En los últimos días, los enviados de Trump mantuvieron reuniones con representantes rusos y ucranianos en busca de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz.
La exclusión de Ucrania de la cumbre también genera expectativas en Europa. Durante una reunión celebrada en Dublín, los líderes europeos acordaron que Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia participen, junto con representantes de la Unión Europea, en las próximas instancias de negociación.
El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó la posibilidad de que Europa tenga una participación directa en las conversaciones de paz y, antes del viaje de Trump a China, dejó un mensaje dirigido a Washington: "Por favor, nada de sorpresas".
Por otra parte, los funcionarios estadounidenses confirmaron que Elon Musk acompañará a Trump durante su visita a China, aunque no participará de la reunión con Xi Jinping y Vladimir Putin.