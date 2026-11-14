El próximo jueves

Trump, Xi Jinping y Putin mantendrán una cumbre inédita en China al margen del foro de la APEC

La Casa Blanca confirmó que los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia se reunirán el próximo jueves 19 de noviembre en Shenzhen. La agenda incluirá la guerra en Irán y el desarme nuclear, mientras que el conflicto en Ucrania quedará fuera de las conversaciones, ya que Washington mantiene un canal diplomático separado con Moscú y Kiev.