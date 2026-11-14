Medio Oriente

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: Irán reportó tres petroleros incendiados

Las Fuerzas Armadas iraníes informaron que tres buques petroleros se incendiaron al navegar por sectores considerados no autorizados del estratégico paso marítimo. Los episodios se producen en un contexto de creciente tensión regional y de un aumento de los incidentes contra embarcaciones comerciales desde el inicio del conflicto, en febrero.