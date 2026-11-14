Las Fuerzas Armadas de Irán informaron este sábado 14 de noviembre que tres petroleros se incendiaron tras presuntamente impactar contra minas navales mientras navegaban por el estrecho de Ormuz, una de las principales vías de circulación del petróleo a nivel mundial.
Crece la tensión en el estrecho de Ormuz: Irán reportó tres petroleros incendiados
Las Fuerzas Armadas iraníes informaron que tres buques petroleros se incendiaron al navegar por sectores considerados no autorizados del estratégico paso marítimo. Los episodios se producen en un contexto de creciente tensión regional y de un aumento de los incidentes contra embarcaciones comerciales desde el inicio del conflicto, en febrero.
De acuerdo con un comunicado de la Armada iraní, uno de los episodios ocurrió durante la madrugada en el sector oriental del estrecho. Según la versión oficial, el buque navegaba por una zona considerada insegura y prohibida, tenía desactivados sus sistemas de seguimiento e identificación y había desoído advertencias previas.
La embarcación habría impactado contra una mina marina, lo que provocó un incendio y dejó al petrolero inmovilizado. La información fue difundida por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a los organismos de seguridad iraníes.
Horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había comunicado otros dos incidentes similares en el sector sur del estrecho, también atribuidos al ingreso de embarcaciones en rutas no autorizadas.
No se informaron las identidades de los buques ni posibles víctimas
Hasta el momento, las autoridades iraníes no identificaron a los tres petroleros involucrados ni precisaron sus países de origen. En el reporte inicial se indicó que una de las embarcaciones era un superpetrolero, aunque no se difundieron mayores detalles sobre sus características.
Tampoco se brindó información sobre posibles víctimas, el estado de las tripulaciones o la magnitud de los daños ocasionados por los incendios.
En sus comunicados, las fuerzas iraníes advirtieron que cualquier embarcación que ingrese en sectores restringidos y desobedezca las disposiciones de navegación podría exponerse a nuevos incidentes.
Los episodios se producen luego de que fracasaran los intentos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones. El viernes, el subsecretario general de Naciones Unidas para Oriente Medio, Mohamed Khaled Khiari, había advertido ante el Consejo de Seguridad sobre el incremento de los ataques contra buques comerciales en la región.
Octubre fue el mes con más incidentes desde el inicio del conflicto
La preocupación internacional está vinculada con la frecuencia de los ataques y otros incidentes que afectan la navegación comercial en Oriente Medio. Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI) citados por Naciones Unidas, entre el inicio de la guerra, el 28 de febrero, y el 11 de noviembre se contabilizaron 134 incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz y otras aguas de la región.
Además, octubre fue el período con mayor cantidad de episodios contra embarcaciones comerciales desde el comienzo del conflicto. Los registros del organismo británico de monitoreo del comercio marítimo UKMTO también señalaron al menos 30 incidentes con buques durante ese mes en la zona.
El estrecho de Ormuz constituye un corredor estratégico para el comercio internacional de hidrocarburos, ya que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Cualquier restricción o interrupción de la navegación en ese paso puede generar consecuencias sobre el abastecimiento energético y los mercados internacionales de petróleo.
Ante este escenario, Naciones Unidas reclamó garantizar la seguridad de la navegación y el tránsito sin obstáculos de los buques comerciales por una de las rutas marítimas más importantes para el suministro mundial de crudo.