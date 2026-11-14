Desde este sábado

Estados Unidos busca normalizar los vuelos tras una jornada de fuertes interrupciones aéreas

Las aerolíneas trabajarán durante este sábado para reorganizar los itinerarios de pilotos y tripulantes de cabina, luego de la suspensión de vuelos que afectó el viernes a distintas regiones del país. El episodio volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura tecnológica del sistema de control del tráfico aéreo estadounidense, que presenta problemas de obsolescencia y dificultades para incorporar nuevas herramientas.