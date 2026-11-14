Las compañías aéreas de Estados Unidos afrontan este sábado una jornada de reorganización operativa para recuperar la normalidad después de las interrupciones registradas el viernes, que dejaron a numerosos pilotos y tripulantes de cabina fuera de sus destinos y ubicaciones originalmente previstos.
Estados Unidos busca normalizar los vuelos tras una jornada de fuertes interrupciones aéreas
Las aerolíneas trabajarán durante este sábado para reorganizar los itinerarios de pilotos y tripulantes de cabina, luego de la suspensión de vuelos que afectó el viernes a distintas regiones del país. El episodio volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura tecnológica del sistema de control del tráfico aéreo estadounidense, que presenta problemas de obsolescencia y dificultades para incorporar nuevas herramientas.
Los equipos especializados en programación de las aerolíneas deberán revisar los horarios del personal, coordinar los traslados y garantizar que se cumplan los períodos de descanso obligatorios antes de asignar nuevos vuelos.
La situación dependerá de las características de cada servicio, la duración de los viajes y las horas de actividad acumuladas por cada integrante de las tripulaciones. Las regulaciones y los acuerdos sindicales establecen límites precisos sobre el tiempo de trabajo y los descansos necesarios para que el personal pueda operar de manera segura.
Por ese motivo, durante la jornada podrían producirse nuevas modificaciones en los horarios, tanto para facilitar el regreso de los trabajadores a sus lugares de residencia como para cubrir los vuelos que deban retomarse.
Cuestionamientos por el estado del sistema de control aéreo
Las dificultades operativas también reavivaron el debate sobre la infraestructura tecnológica que administra el tráfico aéreo de Estados Unidos.
Mary Schiavo, analista de transporte de CNN, sostuvo que el sistema arrastra décadas de actualizaciones fallidas y estrategias de modernización que no lograron resolver sus problemas estructurales.
Según explicó, el inconveniente estuvo relacionado con la incorporación de nuevas tecnologías digitales sobre una infraestructura analógica antigua. Esa combinación habría provocado errores en los datos y en la información de radar que reciben los controladores y las aeronaves, además de dificultades en las comunicaciones por radio.
La especialista remarcó que el radar y las comunicaciones de voz son componentes esenciales para garantizar la operación de los vuelos. Ante las fallas registradas, consideró que la decisión de interrumpir las actividades fue la alternativa más segura.
Schiavo también señaló que, pese a las inversiones realizadas durante años, estimadas entre 36.000 y 50.000 millones de dólares, los resultados de los programas de modernización estuvieron lejos de resolver las deficiencias del sistema.
Buttigieg cuestionó las explicaciones del actual secretario de Transporte
La suspensión de vuelos también generó repercusiones políticas. Pete Buttigieg, quien se desempeñó como secretario de Transporte durante la administración de Joe Biden, manifestó su incredulidad durante una conferencia de prensa del actual titular del área, Sean Duffy.
Según informó The New York Times, Buttigieg siguió la transmisión de CNN desde un bar de hotel en Denver, acompañado por dirigentes demócratas y asesores que participaban de una conferencia partidaria posterior a las elecciones de medio término.
Durante su exposición, Duffy pidió al Congreso la aprobación de 50.000 millones de dólares para modernizar el sistema de control del tráfico aéreo. El funcionario atribuyó las interrupciones a la tecnología obsoleta y a la sobrecarga de los enrutadores, y advirtió que podrían registrarse nuevos inconvenientes si no se avanza con las actualizaciones.
Consultado por un periodista sobre sus impresiones, Buttigieg respondió: "Puedes limitarte a anotar los símbolos —como asteriscos— que se usan en los cómics para representar palabrotas". Luego agregó: "Tengo preguntas".