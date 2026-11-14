La Policía de Río de Janeiro detuvo a Luiz André dos Santos Souza, de 26 años, conocido como “Predador”, un hombre condenado por narcotráfico que pasó cinco meses combatiendo en la guerra de Ucrania. Tras regresar a Brasil, habría comenzado a trabajar en la seguridad de los principales referentes de una organización dedicada al tráfico de drogas.
Cayó "Predador", el narco brasileño que combatió en Ucrania y custodiaba a jefes criminales en Río
La Policía de Río de Janeiro lo detuvo tras una investigación que reconstruyó su participación en el conflicto europeo y su presunto vínculo con una facción dedicada al tráfico de drogas. Tenía una condena pendiente de nueve años y seis meses de prisión.
El joven tenía una condena pendiente de nueve años y seis meses de prisión en régimen cerrado por delitos de tráfico de estupefacientes y asociación para el tráfico. Su captura se concretó luego de una investigación y tareas de seguimiento realizadas por las fuerzas de seguridad.
Del narcotráfico al frente de batalla
De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, Souza se incorporó a un batallón de voluntarios que participaba en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia.
Entre febrero y julio de 2026, el brasileño habría intervenido en enfrentamientos junto a combatientes extranjeros y recibido un salario mensual de 2.000 dólares.
Durante las tareas de investigación, los agentes encontraron fotografías y videos que permitieron reconstruir parte de su paso por el conflicto. En una de las imágenes aparece junto a una bandera vinculada con Jartia, un batallón de voluntarios de la Guardia Nacional de Ucrania que dispone de un sistema de reclutamiento abierto por internet.
También fueron halladas grabaciones de entrenamientos militares en las que Souza aparece con un uniforme que lleva la bandera ucraniana. Otras fotografías lo muestran dentro de un barracón, posando con dos ametralladoras ligeras que aparentemente serían de fabricación soviética, del tipo PKM.
Organización narco
Luego de su experiencia en el conflicto europeo, Predador regresó a Brasil y se incorporó a la estructura de seguridad de los jefes narcos que operan en Vila Pinheiro, dentro del Complejo de la Maré, una zona bajo control de la facción Terceiro Comando Puro (TCP).
La orden de captura había sido emitida por la 2ª Vara de Japeri. Finalmente, la Policía logró localizarlo y detenerlo después de desarrollar tareas de inteligencia y vigilancia.
Investigan el entrenamiento militar
El caso de Luiz André dos Santos Souza se suma a otras investigaciones que encendieron las alarmas de las autoridades brasileñas por la posible participación de integrantes de organizaciones criminales en la guerra de Ucrania.
En mayo, una investigación de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Río de Janeiro reveló que miembros del Comando Vermelho (CV), considerada la mayor facción criminal de Río y una de las más poderosas de Brasil, habrían viajado al conflicto europeo para adquirir conocimientos militares.
Según las autoridades, el objetivo era aprender técnicas avanzadas de combate y manejo de drones de gran capacidad operativa.
Cómo financiaban los viajes
La investigación también permitió establecer que la organización criminal habría financiado pasajes aéreos y otros gastos logísticos para facilitar los desplazamientos de integrantes que no tenían antecedentes penales.
Los viajes se realizaban bajo la apariencia de incorporarse como voluntarios al conflicto armado. La hipótesis de los investigadores es que, después de adquirir experiencia en escenarios de combate y recibir entrenamiento táctico, los participantes regresarían a Brasil para transmitir esos conocimientos a otros miembros de la organización.
De esta manera, las autoridades buscan determinar hasta qué punto las experiencias militares adquiridas en Ucrania podrían estar siendo utilizadas para fortalecer las capacidades operativas de las facciones narcotraficantes brasileñas.