Experiencia militar

Cayó "Predador", el narco brasileño que combatió en Ucrania y custodiaba a jefes criminales en Río

La Policía de Río de Janeiro lo detuvo tras una investigación que reconstruyó su participación en el conflicto europeo y su presunto vínculo con una facción dedicada al tráfico de drogas. Tenía una condena pendiente de nueve años y seis meses de prisión.