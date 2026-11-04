El video del accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil, en el que murieron un turista argentino y el instructor que lo acompañaba, se conoció en las últimas horas. Las imágenes registraron el recorrido que terminó en una caída fatal y podrían aportar información clave para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.
Se conoció el video del accidente de ala delta en Brasil en el que murió un argentino
La grabación registró los momentos previos al impacto contra un muro. La principal hipótesis apunta a una maniobra del instructor, quien también perdió la vida junto al joven de 26 años.
La grabación fue realizada por el Club de Vuelo Libre de São Conrado, la empresa responsable de la actividad. Los investigadores buscan determinar qué provocó el brusco descenso que terminó con la vida de Adrián Guillermo Arismendi y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.
Cómo fue el accidente
El vuelo comenzó en la rampa de despegue de Pedra Bonita, uno de los puntos desde donde se realizan este tipo de travesías en Río de Janeiro. Según la principal hipótesis sobre lo ocurrido, durante el recorrido el instructor, de 45 años, habría realizado una curva demasiado baja y cerrada.
Esa maniobra podría haber provocado la pérdida de altura y el rápido descenso del equipo hasta impactar contra un muro. Sin embargo, las circunstancias precisas del accidente todavía son materia de investigación.
El video que puede aportar claves
La grabación del recorrido quedó en manos de las autoridades y es considerada una pieza importante para reconstruir la secuencia del accidente. El registro podría permitir observar las maniobras realizadas durante el vuelo y determinar qué ocurrió antes del impacto.
El material fue captado por el Club de Vuelo Libre de São Conrado, la empresa a cargo de la actividad. Su análisis forma parte de las actuaciones iniciadas tras la muerte de los dos ocupantes.
Quién era el argentino que murió en Brasil
Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años, era oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y había llegado a Río de Janeiro el día anterior al accidente. Se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos cuando decidió realizar la actividad.
Tras la caída, tanto el joven argentino como el instructor fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto. Sin embargo, ambos murieron minutos después de ingresar al centro de salud.
El fallecimiento de los dos hombres dio inicio a una investigación para establecer las causas del siniestro y determinar cómo se produjo la caída durante el vuelo en ala delta.