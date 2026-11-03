Un turista argentino de 26 años murió este lunes en un accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil. Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, realizaba la actividad en la playa de São Conrado junto a un instructor brasileño, Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, quien también perdió la vida.
Así fue el accidente en ala delta en el que murió un argentino en Brasil
Durante la maniobra de aterrizaje en São Conrado, el equipo descendió por debajo de la trayectoria habitual y terminó impactando contra el muro que separa el paseo marítimo de la arena.
El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban en la etapa final del vuelo e intentaban aterrizar en la costa. Por motivos que todavía se investigan, el ala delta perdió altura durante la aproximación y chocó contra el muro de piedra que separa el paseo marítimo de la zona de arena.
Cómo ocurrió el accidente
El vuelo había comenzado en la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más conocidos de la ciudad para la práctica de vuelo libre. La playa de São Conrado es el lugar habitual de aterrizaje para quienes realizan esta actividad.
Según los primeros reportes de medios locales, testigos observaron que el ala delta descendía a una altura menor que la prevista. La maniobra terminó con un fuerte impacto contra el muro de contención. Hasta el momento, no se establecieron las causas que provocaron la pérdida de altura.
Quiénes eran las víctimas
Arismendi se encontraba de vacaciones en Río de Janeiro junto a un grupo de diez amigos. De acuerdo con la información difundida, era la primera vez que realizaba esta modalidad de vuelo.
El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, confirmó que el joven argentino participaba de la actividad acompañado por un instructor habilitado.
El representante de la institución también brindó información sobre la experiencia del piloto brasileño. Rodrigues dos Santos tenía diez años de trayectoria en vuelo y llevaba uno trabajando formalmente como instructor, después de obtener la certificación correspondiente.
El operativo de rescate
El llamado a los servicios de emergencia del Cuerpo de Bomberos se recibió cerca del mediodía. Los rescatistas acudieron al lugar y organizaron el traslado de las dos víctimas en helicóptero hacia el Hospital Municipal Miguel Couto.
Sin embargo, ambos ingresaron al centro médico con cuadros de paro cardiorrespiratorio. Los profesionales constataron sus fallecimientos poco después de su llegada.
Suspendieron los vuelos
Tras el accidente, las autoridades locales dispusieron la suspensión temporal de los vuelos libres en el sector de São Conrado.
La investigación quedó a cargo de la comisaría del barrio de Gávea, que buscará determinar cómo se produjo el impacto. Los peritos analizarán los restos del ala delta y las condiciones meteorológicas registradas durante el vuelo para establecer si existió una falla técnica o si intervino algún otro factor.