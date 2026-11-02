Un accidente aéreo ocurrido el domingo en Florida, Estados Unidos, dejó un saldo de nueve personas fallecidas. El avión privado en el que viajaban se precipitó sobre un barrio residencial cercano a Cresthaven. Las autoridades investigan las causas del siniestro y todavía no informaron si hubo personas heridas en tierra.
Así fueron los últimos minutos del avión que cayó en Florida: el dramático audio de los pilotos
La grabación de las comunicaciones con la torre de control registró las alertas por hielo y turbulencia, el pedido de ascenso y la desesperada advertencia de la tripulación antes del impacto.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes a través de una publicación en su cuenta de X. Según precisó, el accidente ocurrió alrededor de las 12.50, hora del este, e involucró a un Learjet 60.
La aeronave había despegado de Austin, Texas, y tenía como destino las Bahamas. Duffy calificó el episodio como una “horrible tragedia” y anunció que la Administración Federal de Aviación enviará un equipo para colaborar con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.
Qué se sabe del accidente
El avión cayó en un sector residencial próximo a Cresthaven. Por el momento, las autoridades no confirmaron si el impacto provocó víctimas o heridos entre los habitantes de la zona.
La investigación buscará determinar qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la aeronave a precipitarse.
La advertencia de los pilotos
Una grabación de las comunicaciones entre la tripulación y los controladores aéreos, difundida por LiveATC.net, permite reconstruir parte de los momentos previos al accidente.
En el registro, uno de los pilotos informó que el avión presentaba acumulación de hielo y atravesaba turbulencia moderada. “Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada”, comunicó.
Poco después, la situación meteorológica se habría complicado. La tripulación reportó precipitaciones y pidió autorización para ascender con el objetivo de encontrar mejores condiciones de vuelo.
La dramática comunicación
Instantes más tarde, los pilotos declararon una emergencia. Según los registros de audio, la aeronave comenzó un descenso abrupto y llegó a registrar velocidades verticales de hasta 8,2 kilómetros por minuto, de acuerdo con la información difundida.
“Estamos descendiendo a 8000 —emergencia, emergencia—, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, alertó uno de los tripulantes.
En otra comunicación, informó que el avión experimentaba una situación de exceso de velocidad y que descendía a 20.000 pies por minuto. La grabación termina con una advertencia desesperada: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”.
Medios locales señalaron que en el área había tormentas dispersas cuando ocurrió el accidente y que la aeronave había atravesado una intensa celda de tormenta minutos antes de iniciar el descenso. Las condiciones meteorológicas forman parte de los elementos que deberán analizar los investigadores.