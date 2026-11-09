Tragedia

Diez muertos, entre ellos un bebé y tres niños, tras la caída de un auto a un lago en Río de Janeiro

El accidente ocurrió en la localidad de Ataulfo de Paiva, sobre la Estrada Fazenda Santa Catarina. Según informó la Policía Militar, una persona que circulaba por la zona advirtió la presencia del automóvil en el agua y dio aviso a los servicios de emergencia. El vehículo estaba volcado y completamente sumergido, aunque no se pudo determinar cuánto tiempo llevaba en ese lugar.