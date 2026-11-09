Diez integrantes de una misma familia murieron durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre cuando el automóvil en el que viajaban cayó a un lago en Barra Mansa, en el sur del estado brasileño de Río de Janeiro. Entre las víctimas hay un bebé y tres niños. No hubo sobrevivientes y las autoridades investigan las circunstancias en las que el vehículo perdió el control y terminó sumergido.
Diez muertos, entre ellos un bebé y tres niños, tras la caída de un auto a un lago en Río de Janeiro
El accidente ocurrió en la localidad de Ataulfo de Paiva, sobre la Estrada Fazenda Santa Catarina. Según informó la Policía Militar, una persona que circulaba por la zona advirtió la presencia del automóvil en el agua y dio aviso a los servicios de emergencia. El vehículo estaba volcado y completamente sumergido, aunque no se pudo determinar cuánto tiempo llevaba en ese lugar.
La cantidad y las edades de las víctimas fueron informadas de manera diferente por los organismos que intervinieron. La Policía Militar señaló que entre los fallecidos había un bebé, una niña, dos niños, cuatro mujeres y dos hombres. En cambio, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro informó que se trataba de cinco adultos y cinco menores de edad.
Tragedia familiar
Un familiar que se presentó en el Instituto Médico Legal de Volta Redonda para reconocer los cuerpos aseguró que las diez personas pertenecían a una misma familia y vivían en el barrio de Santa Cruz, en esa ciudad vecina a Barra Mansa. Entre las víctimas se encontraban un matrimonio, sus hijos, un yerno, nietos y una sobrina. Uno de los hijos de la pareja, que no viajaba en el automóvil, organizó una colecta para afrontar los gastos de los entierros.
El operativo de rescate contó con la participación de unos 30 bomberos de cinco unidades, dos buzos, diez vehículos y una embarcación. Los equipos trabajaron en la recuperación de los cuerpos, que fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Volta Redonda para realizar las autopsias y avanzar con los procedimientos de identificación.
Investigan las causas del accidente
La investigación quedó a cargo de la 90.ª comisaría de la Policía Civil de Barra Mansa. El delegado Marcos Montez se presentó en el lugar del siniestro, donde los peritos realizaron las primeras inspecciones y retiraron documentación del vehículo para someterla a análisis.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el automóvil cayó al lago con las ruedas hacia arriba y que las puertas quedaron trabadas por el barro acumulado en el fondo. Esa situación habría dificultado que los ocupantes pudieran salir del vehículo. Sin embargo, todavía no se estableció cómo el conductor perdió el control ni en qué momento exacto ocurrió la caída.
La Policía Civil también informó que el tramo de la carretera donde sucedió el accidente no cuenta con alumbrado público y que no se detectaron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones. El expediente fue registrado como muerte por ahogamiento, con una sospecha inicial de accidente de tránsito. Medios locales identificaron al vehículo involucrado como un Chevrolet Captiva.
Dentro del automóvil, los investigadores encontraron una cédula de identidad y un título de elector, elementos que serán sometidos a peritajes para contribuir a la identificación de los diez ocupantes. Mientras tanto, las autoridades trabajan para reconstruir el recorrido que realizó el vehículo y establecer las condiciones en las que circulaba antes de caer al agua.
Los cuerpos permanecen en el Instituto Médico Legal de Volta Redonda, donde se realizarán las autopsias correspondientes. La Policía Civil continúa con las tareas para determinar las causas del siniestro y establecer oficialmente la identidad de todas las víctimas.