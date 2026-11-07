Un accidente de tránsito en la región de Valparaíso, en la zona centro de Chile, dejó al menos 12 fallecidos y 15 heridos tras el choque de un ómnibus y un camión tolva que también afectó a otros automóviles, informaron este sábado autoridades del país sudamericano.
Un brutal choque dejó al menos 12 muertos y 15 heridos en Valparaíso
El trágico accidente ocurrió este sábado en la "Ruta de la Fruta", a la altura de la comuna de Santo Domingo. El siniestro involucró a un colectivo, un camión tolva y un automóvil particular.
El incidente ocurrió en la “Ruta de la Fruta”, en la comuna de Santo Domingo, al oeste de la capital, explicó a la prensa local el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones.
“Esto es una información en desarrollo que nos ha entregado Carabineros, donde han participado tres vehículos, un camión, un bus y un automóvil”, agregó, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas.
La emergencia movilizó a unos 50 bomberos, quienes permanecen en la zona para apoyar la recuperación de las personas aún atrapadas en los vehículos, detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño.
El oficial calificó el hecho como una colisión de alta energía y detalló que las labores de extracción se extendieron por cerca de una hora.