Cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas este sábado 7 de noviembre tras un tiroteo ocurrido en la Plaza Mayor de Cracovia, uno de los principales puntos turísticos de Polonia. Según informaron las autoridades, un hombre armado llegó al lugar a bordo de un vehículo y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en la zona.
Polonia: cinco muertos y diez heridos tras un tiroteo en el centro histórico de Cracovia
Un hombre armado abrió fuego contra turistas y transeúntes desde un vehículo en movimiento en la Plaza Mayor de la ciudad. El atacante fue herido durante un enfrentamiento con la Policía y trasladado a un hospital. Dos agentes se encuentran entre los lesionados.
El episodio se produjo alrededor de las 15 (hora local), cuando la plaza y sus alrededores registraban una importante concurrencia de turistas y peatones. Entre los heridos hay dos efectivos policiales, mientras que el atacante también resultó lesionado durante un intercambio de disparos con los agentes.
Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de ambulancias y helicópteros para asistir y trasladar a las víctimas a distintos centros de salud.
El atacante intentó escapar en un vehículo
De acuerdo con imágenes difundidas por la cadena polaca PolSat, un automóvil Subaru oscuro circuló a gran velocidad por la calle Szewska, una de las vías peatonales que desembocan en la Plaza Mayor. Según las primeras informaciones, el vehículo era conducido por el presunto autor del ataque.
El hombre abrió fuego cerca de la emblemática iglesia de Santa María y posteriormente intentó escapar del lugar a bordo del automóvil. Sin embargo, fue interceptado por efectivos policiales, con quienes mantuvo un enfrentamiento armado que terminó con su detención.
Los testimonios recogidos en el lugar señalaron que los disparos alcanzaron a personas que se encontraban en las terrazas y espacios públicos de la plaza. Las circunstancias del hecho y los posibles motivos del agresor quedaron bajo investigación.
El Gobierno polaco sigue de cerca la investigación
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, informó que estaba recibiendo reportes permanentes del ministro del Interior, Marcin Kierwiński, sobre la situación en Cracovia.
Además, señaló que las fuerzas de seguridad trabajan para determinar el trasfondo y todas las circunstancias del episodio, al que calificó como un atentado.
Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, manifestó su "enorme preocupación" por los acontecimientos registrados en el centro de la ciudad y expresó su acompañamiento a las víctimas, los heridos y sus familiares.
El mandatario también confirmó que el responsable de la Oficina de Seguridad Nacional se dirigía a Cracovia y manifestó su expectativa de que se esclarezcan completamente las circunstancias del ataque.
Cracovia, uno de los principales destinos turísticos de Polonia
Con más de 800.000 habitantes, Cracovia es la segunda ciudad más poblada de Polonia y uno de los destinos turísticos más visitados del país.
Su centro histórico concentra algunos de los principales atractivos culturales y patrimoniales, entre ellos la Plaza Mayor, el Castillo de Wawel y la catedral.
La ciudad, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también es un importante centro universitario y cultural. El tiroteo ocurrió en uno de sus espacios públicos más emblemáticos, habitualmente concurrido por visitantes de distintos países.