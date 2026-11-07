Conmoción en Europa

Polonia: cinco muertos y diez heridos tras un tiroteo en el centro histórico de Cracovia

Un hombre armado abrió fuego contra turistas y transeúntes desde un vehículo en movimiento en la Plaza Mayor de la ciudad. El atacante fue herido durante un enfrentamiento con la Policía y trasladado a un hospital. Dos agentes se encuentran entre los lesionados.