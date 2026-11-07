El gobierno de Estados Unidos instó a China a cumplir de manera inmediata los compromisos comerciales acordados el año pasado, en un nuevo intercambio entre funcionarios de ambas potencias que dejó en evidencia la persistencia de diferencias económicas y comerciales.
Washington presiona a Pekín para que respete los compromisos comerciales
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió a Pekín que implemente "plenamente y de forma inmediata" los compromisos asumidos en 2025 para reducir las tensiones comerciales. La advertencia se produjo durante una conversación con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en medio de una tregua arancelaria prorrogada hasta enero de 2027.
El reclamo fue planteado este viernes 6 de noviembre por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante una conversación con el viceprimer ministro chino, He Lifeng. Según informó el Departamento del Tesoro, el funcionario subrayó "la importancia de que China implemente plenamente y de forma inmediata los compromisos asumidos en Busan", Corea del Sur, en octubre de 2025.
En un comunicado, la cartera estadounidense señaló que Bessent también expresó su preocupación por recientes medidas adoptadas por Pekín, aunque no precisó cuáles eran las disposiciones cuestionadas. Además, indicó que el funcionario espera obtener "resultados concretos" en el cumplimiento del entendimiento bilateral.
Por su parte, He Lifeng manifestó la preocupación de China por las recientes restricciones económicas y comerciales impuestas por Washington. Según una declaración difundida por medios estatales y publicada el sábado por el Ministerio de Comercio chino, el viceprimer ministro cuestionó las medidas estadounidenses, aunque tampoco detalló cuáles tenía en consideración.
Un nuevo intercambio antes de la cumbre de la APEC
En la conversación también participó Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca. El contacto entre los funcionarios se produjo a menos de dos semanas de una nueva cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en China y contará con la participación del presidente estadounidense.
El encuentro será una nueva instancia de diálogo entre Washington y Pekín, en un contexto marcado por las diferencias sobre las condiciones del comercio bilateral y la aplicación de los compromisos alcanzados para reducir las tensiones.
Según el calendario previsto, será el primer encuentro entre el presidente estadounidense y su par chino, Xi Jinping, desde la visita de Estado que este último realizó a Washington a fines de septiembre.
La tregua comercial se extiende hasta enero de 2027
Las dos principales economías del mundo mantienen una tregua comercial que fue prorrogada hasta el 10 de enero de 2027. El entendimiento, alcanzado en octubre de 2025 durante una reunión en Busan, permitió frenar una escalada de aranceles y otras restricciones que habían profundizado el enfrentamiento entre ambos países.
Sin embargo, las diferencias sobre la implementación del acuerdo continuaron. Durante las negociaciones anteriores, Bessent y Greer ya habían manifestado su malestar con Pekín por lo que consideraban incumplimientos de los términos pactados.
Las tierras raras, uno de los principales puntos de conflicto
Entre las cuestiones que generan preocupación en Washington se encuentra el ritmo de los envíos chinos de imanes fabricados con tierras raras, materiales esenciales para distintas cadenas industriales.
Estos componentes se utilizan en la fabricación de automóviles, teléfonos inteligentes y equipamiento para la industria de defensa, entre otros sectores estratégicos. Por ese motivo, las restricciones o demoras en su suministro pueden afectar la producción y las cadenas de abastecimiento internacionales.
La discusión sobre estos materiales se suma a las diferencias arancelarias y regulatorias que mantienen ambas potencias, y representa uno de los principales desafíos para sostener la tregua comercial en los próximos meses.