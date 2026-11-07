Tierras raras y aranceles

Washington presiona a Pekín para que respete los compromisos comerciales

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió a Pekín que implemente "plenamente y de forma inmediata" los compromisos asumidos en 2025 para reducir las tensiones comerciales. La advertencia se produjo durante una conversación con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en medio de una tregua arancelaria prorrogada hasta enero de 2027.