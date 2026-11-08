La Justicia de Polonia investiga como un posible acto de terrorismo el tiroteo que dejó seis personas muertas y otras 15 heridas en el centro histórico de Cracovia. El ataque ocurrió el sábado, cuando un hombre armado irrumpió con un automóvil en la plaza del Mercado y comenzó a disparar contra las personas que circulaban por el lugar.
Polonia investiga como terrorismo el tiroteo en Cracovia que dejó seis muertos y 15 heridos
La Fiscalía Nacional abrió una causa por un delito de carácter terrorista tras el ataque ocurrido en la plaza del Mercado de Cracovia. El presunto autor, un joven polaco de 24 años, permanece internado en estado crítico
El ataque ocurrió el sábado, cuando un hombre armado irrumpió con un automóvil en la plaza del Mercado y comenzó a disparar contra las personas que circulaban por el lugar.
El sospechoso fue detenido por la Policía y permanece hospitalizado en estado crítico.
La Fiscalía Nacional polaca informó este domingo que abrió una investigación por un delito de carácter terrorista. La causa contempla los homicidios cometidos con armas de fuego y los intentos de asesinato de otras personas, incluidos efectivos policiales.
El episodio tuvo lugar en uno de los sectores turísticos más concurridos de la ciudad, donde se encontraban residentes y visitantes durante la tarde del sábado.
Cómo fue el ataque en la plaza principal de Cracovia
El presunto atacante tiene 24 años y es ciudadano polaco. Según la reconstrucción inicial, llegó en un vehículo a la plaza del Mercado Principal y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra los peatones. Después intentó escapar, pero fue interceptado por agentes policiales, que abrieron fuego y lograron detenerlo.
El saldo confirmado por las autoridades fue de seis víctimas fatales y 15 heridos, además del sospechoso. Entre las personas fallecidas había cuatro mujeres y dos hombres.
Una de ellas era un ciudadano británico de 32 años, mientras que otra víctima, una mujer de 51 años, tenía nacionalidad extranjera, todavía no precisada oficialmente.
La portavoz del Ministerio del Interior, Karolina Galecka, informó que entre las víctimas mortales y los heridos había ciudadanos de cinco países: Reino Unido, Austria, Alemania, Rusia y Portugal.
El ministro del Interior, Marcin Kierwinski, había señalado que el joven tendría ideas vinculadas con la extrema derecha. Sin embargo, las autoridades aclararon que la investigación continúa y que todavía no se difundieron oficialmente los motivos del ataque.
Hallaron tres cuerpos en la casa del detenido
La investigación también tomó otra dimensión después de que los efectivos encontraran tres personas muertas en la vivienda del sospechoso, ubicada en Ostrowiec Swietokrzyski, a unos 110 kilómetros de Cracovia.
Según el comunicado de la Fiscalía, los cuerpos correspondían a la madre, la hermana y el padre del joven. Los investigadores abrieron una causa paralela por esos homicidios y señalaron que las pruebas reunidas hasta el momento indican que ambos episodios habrían sido cometidos por una misma persona.
El sospechoso tenía licencia para poseer armas y se encontraba bajo investigación por su posible vinculación con ideologías extremistas. No obstante, la Justicia todavía trabaja para establecer las circunstancias de los cuatro hechos y determinar las responsabilidades penales.
Las pericias comenzaron en Cracovia y continuaron durante la noche en los distintos lugares relacionados con el caso. La Fiscalía busca reconstruir la secuencia de los acontecimientos y reunir pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.