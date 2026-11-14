Guerra en Europa

Estados Unidos puso sobre la mesa una salida para Ucrania: territorios a cambio de seguridad

El presidente ucraniano confirmó que la propuesta fue mencionada durante las negociaciones diplomáticas para buscar una salida a la guerra. Aunque se mostró dispuesto a analizar las condiciones de un eventual acuerdo, sostuvo que no puede tomar una decisión sobre el territorio del país sin consultar previamente a la población.