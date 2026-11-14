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Estados Unidos puso sobre la mesa una salida para Ucrania: territorios a cambio de seguridad

El presidente ucraniano confirmó que la propuesta fue mencionada durante las negociaciones diplomáticas para buscar una salida a la guerra. Aunque se mostró dispuesto a analizar las condiciones de un eventual acuerdo, sostuvo que no puede tomar una decisión sobre el territorio del país sin consultar previamente a la población.

Zelenski reveló que Estados Unidos planteó ceder territorios a Rusia a cambio del ingreso de Ucrania a la OTANZelenski reveló que Estados Unidos planteó ceder territorios a Rusia a cambio del ingreso de Ucrania a la OTAN
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reveló que representantes de Estados Unidos plantearon la posibilidad de que Kiev ceda territorios actualmente en disputa con Rusia a cambio de obtener garantías para su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La propuesta surgió durante las conversaciones diplomáticas que mantienen ambos países para avanzar hacia una posible solución al conflicto iniciado en febrero. Según explicó Zelenski a periodistas el viernes, en declaraciones que podían difundirse a partir de este sábado 14 de noviembre, los negociadores estadounidenses consultaron qué ocurriría si Ucrania ingresara a la alianza atlántica a cambio de retirar sus fuerzas militares de la región del Donbás.

FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner and US Special Envoy Steve Witkoff speak to the press, on the day of the European Political Community (EPC) summit, following the US envoys' trip to Russia, in Dublin, Ireland, November 12, 2026. REUTERS/Cathal McNaughton/File PhotoZelenski reveló que Estados Unidos planteó ceder territorios a Rusia a cambio del ingreso de Ucrania a la OTAN

"Los estadounidenses plantearon una pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?'. Era la primera vez que se planteaba", señaló el mandatario.

Zelenski recordó que su posición ha sido rechazar cualquier concesión territorial a Moscú. "Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas", afirmó, aunque en esta oportunidad dejó abierta la posibilidad de analizar los términos de la iniciativa.

Actualmente, Rusia controla alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano. Entre las zonas ocupadas se encuentran Crimea, anexada en 2014, gran parte de Donetsk y Lugansk, en el Donbás, y amplias áreas de Zaporiyia y Jersón.

Moscú exige que las fuerzas ucranianas abandonen por completo la región de Donetsk, una condición que Kiev ha rechazado hasta ahora por considerar que dejaría al país expuesto a futuras ofensivas rusas.

Zelenski condicionó cualquier decisión a una consulta con la población

El mandatario ucraniano sostuvo que su gobierno analiza las garantías de seguridad que podrían ofrecer tanto la OTAN como la Unión Europea (UE), pero remarcó que todavía faltan precisiones sobre el alcance de esos compromisos.

Ukrainian service members open fire to shoot down a Russian drone near the site of an underground shelter at a compound of a local school, which was used as a humanitarian aid hub and was hit by a Russian airstrike in the frontline town of Komyshuvakha, amid Russia's attack on Ukraine, in the Zaporizhzhia region, Ukraine, November 13, 2026. REUTERS/StringerZelenski reveló que Estados Unidos planteó ceder territorios a Rusia a cambio del ingreso de Ucrania a la OTAN

"Si la parte estadounidense nos confirma esto, junto con los otros colegas de la OTAN, entonces pediré la opinión de nuestra sociedad, ¿aceptamos o no?", explicó.

En ese sentido, fue enfático al señalar que no puede resolver unilateralmente una cuestión que compromete la integridad territorial del país. "Yo no tengo derecho de tomar esa decisión por mi cuenta", sostuvo.

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Por otra parte, Zelenski descartó aceptar una modificación constitucional que establezca la neutralidad de Ucrania, una de las principales exigencias de Rusia. Según el Kremlin, el país debería renunciar a su aspiración de incorporarse a la alianza atlántica.

"Si la neutralidad implica no estar en la OTAN, ya nos encontramos en ese estatus. ¿Y qué protegerá entonces nuestra seguridad a largo plazo?", cuestionó el presidente, quien considera que la integración a las estructuras europeas y atlánticas constituye la principal garantía para evitar nuevas agresiones.

Intensas gestiones diplomáticas para buscar una salida al conflicto

Las declaraciones de Zelenski se conocieron en medio de una semana de intensa actividad diplomática. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron reuniones en Abu Dabi con representantes de Ucrania y Rusia, y posteriormente viajaron a Moscú para dialogar con el presidente Vladimir Putin.

Luego se trasladaron a Dublín, donde mantuvieron un encuentro con Zelenski antes de una cumbre europea en la que los líderes del bloque analizaron el rumbo de las negociaciones de paz.

Otro de los puntos de discusión es la propuesta rusa de revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente europeo. Zelenski manifestó su preocupación por esa iniciativa y advirtió que podría generar nuevas tensiones.

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"Esto es peligroso porque, en mi opinión, son precisamente cosas como esta las que conducen a guerras o a escaladas", afirmó. Además, defendió el papel de la Unión Europea y la OTAN como pilares de la seguridad regional.

En paralelo, el presidente ucraniano sostuvo que Rusia apuesta a intensificar su campaña militar durante el invierno boreal. Por ese motivo, reclamó al Congreso estadounidense la aprobación de nuevas sanciones y el envío de armamento para fortalecer la capacidad defensiva de Kiev.

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