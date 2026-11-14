La Autoridad de Protección de Datos de Italia impuso una multa de 805 millones de euros (unos 887 millones de dólares) a Meta Platforms Ireland Limited por acceder a fotografías, videos y metadatos almacenados en los teléfonos de aproximadamente 20 millones de usuarios sin contar con su consentimiento específico.
Multa millonaria a Meta en Italia por vulnerar la privacidad de usuarios de Android
La Autoridad de Protección de Datos italiana sancionó a la empresa propietaria de Facebook por utilizar imágenes y metadatos almacenados en los teléfonos de unos 20 millones de usuarios de Android sin informarles adecuadamente ni obtener una autorización específica.
La investigación se centró en una función de la aplicación de Facebook para dispositivos Android denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", disponible desde 2023. Esta herramienta utiliza imágenes y videos guardados en los dispositivos para sugerir contenidos que los usuarios pueden compartir en la red social.
Según el organismo italiano, el problema radicaba en que la aplicación solicitaba un permiso genérico para acceder a la galería del teléfono, presentado como necesario para habilitar otras funciones. Sin embargo, no explicaba de manera clara que esa autorización también permitía utilizar las imágenes para generar sugerencias de publicaciones.
La sanción representa aproximadamente el 0,47% de la facturación mundial de Meta y se suma a otros procedimientos y multas que la compañía afrontó en distintos países por cuestiones vinculadas con la privacidad y el tratamiento de datos personales.
Una investigación que comenzó en 2025
El expediente se inició en julio de 2025, a partir de una denuncia presentada por el Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano, en el norte de Italia. El procedimiento incluyó un análisis técnico del funcionamiento de la aplicación.
Los investigadores determinaron que el permiso solicitado por Facebook estaba activado por defecto y habilitaba el acceso a los archivos fotográficos del dispositivo sin distinguir claramente entre las distintas funcionalidades que podían utilizar esa información.
Para la autoridad reguladora, este mecanismo permitía acceder al contenido de las galerías sin que los usuarios tuvieran información suficiente sobre el alcance de la autorización ni pudieran verificar qué datos eran utilizados efectivamente.
El organismo consideró que estas prácticas vulneraron el artículo 122 del Código italiano de Privacidad, que incorpora disposiciones de la normativa europea ePrivacy y establece garantías para proteger la privacidad de los usuarios en sus dispositivos electrónicos.
Los argumentos para establecer la millonaria sanción
Para determinar el monto de la multa, la autoridad italiana tuvo en cuenta distintos factores: la cantidad de personas afectadas, la duración de la infracción, la existencia de un procedimiento anterior contra la compañía en 2019 y lo que calificó como una colaboración limitada de Meta durante la investigación.
Como elemento atenuante, el organismo consideró los cambios que la empresa introdujo en el funcionamiento de la aplicación después de recibir la denuncia. Sin embargo, entendió que las modificaciones fueron tardías y de alcance limitado, ya que solo alcanzaron a los usuarios que actualizaron la aplicación.
La resolución vuelve a poner en discusión el tratamiento de los datos personales por parte de las grandes plataformas digitales y las condiciones bajo las cuales las aplicaciones pueden acceder a información almacenada en los dispositivos de sus usuarios.