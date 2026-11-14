Deberá pagar casi 900 millones

Multa millonaria a Meta en Italia por vulnerar la privacidad de usuarios de Android

La Autoridad de Protección de Datos italiana sancionó a la empresa propietaria de Facebook por utilizar imágenes y metadatos almacenados en los teléfonos de unos 20 millones de usuarios de Android sin informarles adecuadamente ni obtener una autorización específica.