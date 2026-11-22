Polémica educativa

Corea del Sur: renunció el ministro de Educación tras un escándalo por trampas con inteligencia artificial

Choi Kyo-jin dejó su cargo después de las críticas por las medidas de último momento para evitar que los estudiantes utilizaran dispositivos electrónicos e inteligencia artificial durante el examen de ingreso a las universidades. El presidente Lee Jae-myung aceptó su renuncia.