El ministro de Educación de Corea del Sur, Choi Kyo-jin, presentó su renuncia este domingo 22 de noviembre, luego de quedar en el centro de una controversia por las medidas implementadas para evitar trampas con inteligencia artificial en el principal examen de ingreso universitario del país.
Corea del Sur: renunció el ministro de Educación tras un escándalo por trampas con inteligencia artificial
Choi Kyo-jin dejó su cargo después de las críticas por las medidas de último momento para evitar que los estudiantes utilizaran dispositivos electrónicos e inteligencia artificial durante el examen de ingreso a las universidades. El presidente Lee Jae-myung aceptó su renuncia.
El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, aceptó la dimisión, que se produjo después de las críticas por los cambios de último momento en los controles de seguridad y las restricciones impuestas a los estudiantes que participaron de la evaluación nacional.
La polémica se desató en los días previos al examen conocido como Suneung o CSAT (College Scholastic Ability Test), que se realizó el jueves 19 de noviembre y es considerado uno de los acontecimientos académicos más importantes del país.
La prueba, que se extiende durante aproximadamente nueve horas, condiciona el acceso a las principales universidades y tiene una influencia determinante en las oportunidades laborales y profesionales de los jóvenes surcoreanos.
El caso de un estudiante que utilizó inteligencia artificial para hacer trampa
El escándalo comenzó después de que el máximo puntaje de un examen nacional para obtener la certificación de contador fiscal admitiera que había utilizado dispositivos electrónicos y herramientas de inteligencia artificial para obtener respuestas.
El candidato había empleado una cámara diminuta para fotografiar las preguntas, un teléfono celular y un sistema de inteligencia artificial generativa que le permitió resolver la evaluación.
El caso encendió las alarmas de las autoridades educativas, que temieron que mecanismos similares pudieran utilizarse en el examen de ingreso universitario, al que se habían inscripto más de 550.000 aspirantes.
Ante ese escenario, el Ministerio de Educación dispuso controles adicionales y modificó los protocolos de seguridad pocos días antes de la evaluación.
Controles de último momento y alertas en todo el país
Entre las medidas implementadas se incluyeron inspecciones de anteojos, prendas de vestir y accesorios para detectar cámaras ocultas y dispositivos electrónicos. También se colocaron adhesivos sobre los botones de la ropa para impedir que pudieran utilizarse como escondites de pequeños equipos de grabación.
Las autoridades incorporaron unos 8.400 supervisores adicionales en los centros de evaluación y reforzaron los controles sobre teléfonos celulares, relojes inteligentes, anteojos tecnológicos y auriculares inalámbricos.
Durante la jornada del examen, el Gobierno también envió tres alertas de emergencia a teléfonos móviles en todo el territorio nacional. El mecanismo buscaba identificar a quienes no hubieran entregado sus dispositivos antes de ingresar a las aulas.
El Ministerio de Educación informó que detectó 111 casos sospechosos de irregularidades vinculadas con dispositivos electrónicos. La cantidad incluyó situaciones de tenencia y utilización de equipos prohibidos, aunque no todas fueron identificadas como trampas concretas mediante inteligencia artificial.
Las críticas que precipitaron la renuncia del ministro
La implementación de las nuevas reglas generó malestar entre estudiantes, familias y docentes, principalmente por la proximidad con la fecha del examen y los cambios sucesivos en las condiciones de evaluación.
Choi Kyo-jin, de 72 años, también había recibido cuestionamientos por sus intervenciones públicas durante los días previos a la prueba y por las dificultades del Gobierno para garantizar que los controles pudieran detectar todas las modalidades de fraude tecnológico.
La renuncia fue presentada una vez finalizado el examen y aceptada por el presidente Lee Jae-myung. La administración surcoreana deberá ahora iniciar el procedimiento para designar a un nuevo titular de la cartera educativa.
Por su parte, el mandatario ordenó revisar los mecanismos de prevención de trampas en los exámenes nacionales y universitarios, ante la preocupación por el avance de herramientas tecnológicas capaces de alterar los sistemas tradicionales de evaluación.
El episodio abrió un debate en Corea del Sur sobre cómo garantizar la igualdad de condiciones en las evaluaciones académicas frente al crecimiento de la inteligencia artificial y la aparición de dispositivos cada vez más difíciles de detectar.