Una conversación privada entre dos docentes de la Universidad Tecnológica (Utec) de Uruguay se convirtió en una polémica institucional luego de que se filtrara una grabación de una clase virtual en la que ambos profesores insultaron y realizaron comentarios despectivos sobre sus estudiantes.
Escándalo en universidad de Uruguay: suspenden a dos docentes por hablar mal de sus alumnos
Una videollamada de consulta en la que no se conectó ningún estudiante terminó exponiendo los comentarios ofensivos de dos profesores sobre sus alumnos. La Utec abrió sumarios administrativos y dispuso la suspensión preventiva de ambos.
Los involucrados pertenecen a la Licenciatura en Tecnología de la Información y la institución resolvió “suspenderlos preventivamente” y abrirles sumarios administrativos para determinar las responsabilidades correspondientes.
El episodio ocurrió durante una instancia virtual destinada a que los alumnos pudieran realizar consultas y evacuar dudas. Sin embargo, ningún estudiante se conectó. Ante esa situación, los dos docentes comenzaron a conversar sobre el grupo y a cuestionar el desempeño académico de sus integrantes, y de algunos en particular, sin advertir que la plataforma estaba grabando la sesión.
"Los voy a mandar a todos a examen. Que se vayan todos a la p... que los parió, me tienen harta", expresó una de las profesoras, que había preparado material para ese encuentro.
Durante la charla, también se quejó del tiempo que le demandaban las correcciones y del nivel de las entregas. "Les hice un libro a cada uno, un poco más diciéndole 'usted es bobo, haga esto'", comentó. En otro momento, calificó los trabajos como "porquerías" y lanzó: "¡Qué gente pelotuda, Dios mío!".
Su colega acompañó las críticas y ambos hicieron referencia a situaciones particulares de algunos estudiantes. Al mencionar a uno de ellos, el docente lo calificó de "loco", mientras que la profesora lo describió como un “psicópata” que “ya era recursante de recursante de recursante", se escucha decir en la grabación.
La conversación continuó con cuestionamientos a los trabajos presentados y a la capacidad de algunos alumnos para defender sus propias producciones. Cuando decidieron finalizar la conexión, la docente volvió a descargar su enojo: "¡Que se vayan todos a la mierda!".
Fue entonces cuando el profesor advirtió que la plataforma podía estar registrando el intercambio. "¿Estamos grabando esto?", preguntó. Su compañera respondió que eliminaría el archivo, bajo el argumento de que no había material de clase para mostrar.
Qué resolvió la universidad
Tras hacerse pública y viralizarse la grabación, la Universidad Tecnológica identificó a los docentes involucrados y emitió un pronunciamiento en el que rechazó las expresiones utilizadas durante la videollamada, por considerarlas “incompatibles con los principios institucionales de respeto y buen trato que deben regir la convivencia universitaria”.
A través de un comunicado, el Consejo Directivo Central informó que dispuso la apertura de sumarios administrativos y la suspensión preventiva de ambos profesores mientras se desarrollan los procedimientos.
De esta manera, la institución buscará determinar las responsabilidades por lo ocurrido, en un episodio que generó polémica en Uruguay por el trato de los docentes hacia sus estudiantes y por la exposición de comentarios sobre situaciones personales y académicas en un ámbito educativo.