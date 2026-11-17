Seguridad vial

Santa Fe: casi la mitad de los vehículos inspeccionados presentó fallas y 3.500 tenían problemas graves

Un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Cámara de Centros de Inspección Vehicular detectó más de 23.000 unidades con deficiencias moderadas y otras 3.500 con riesgos altos para circular. Frenos, iluminación, neumáticos y suspensión concentran la mayor parte de las anomalías.