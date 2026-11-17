La revisión técnica vehicular volvió a poner en evidencia un problema que impacta directamente en la seguridad vial de Santa Fe: una parte importante de los vehículos que circulan por las rutas y calles de la provincia presenta fallas en sus sistemas de funcionamiento. Durante el primer semestre de 2026, casi la mitad de las unidades inspeccionadas registró algún tipo de anomalía.
Santa Fe: casi la mitad de los vehículos inspeccionados presentó fallas y 3.500 tenían problemas graves
Un informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Cámara de Centros de Inspección Vehicular detectó más de 23.000 unidades con deficiencias moderadas y otras 3.500 con riesgos altos para circular. Frenos, iluminación, neumáticos y suspensión concentran la mayor parte de las anomalías.
Según el primer informe del Observatorio de Seguridad Vehicular, elaborado por la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), se controlaron 202.773 vehículos en los 29 centros habilitados en Santa Fe. Del total, el 47,6% presentó deficiencias.
El relevamiento identificó más de 23.000 vehículos con fallas moderadas, que podrían agravarse en el corto plazo, y otros 3.500 con problemas graves que representan un riesgo alto e inmediato para la circulación.
Los sistemas de iluminación, frenos, neumáticos y suspensión concentraron el 60,6% de las deficiencias detectadas. Se trata de componentes fundamentales para mantener el control del vehículo y responder adecuadamente ante situaciones de riesgo.
Frenos, dirección y suspensión: las fallas que más preocupan
Durante la presentación del informe, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, destacó la importancia de contar con información precisa sobre el estado del parque automotor.
"Si nosotros sabemos cuáles son los daños más importantes que tienen los vehículos cuando hacen la revisión técnica vehicular, cuáles son los siniestros que se pueden evitar corrigiendo esos daños y cuál es incluso el impacto económico de lo que se evita al evitar un siniestro vial", explicó.
Por su parte, Germán Fuca, presidente de la Cámara de Centros de Inspección Vehicular de Santa Fe, señaló que el observatorio permite identificar con mayor precisión las anomalías que se encuentran en los talleres.
Entre los problemas más recurrentes mencionó los vinculados con el sistema de frenos, la dirección y la suspensión. También remarcó que muchas de estas deficiencias no son fácilmente perceptibles para los conductores.
"Cuando uno se tira abajo se encuentra con detalles de la dirección, del freno y de la suspensión", explicó Fuca, quien destacó que el relevamiento permite conocer incluso en qué eje, lado o cubierta se encuentran los problemas.
El informe también reveló que uno de cada cinco vehículos de entre cero y tres años de antigüedad presentó alguna deficiencia durante la inspección. Un dato que muestra que los problemas no se limitan exclusivamente a las unidades más antiguas.
Dos de cada tres siniestros fatales involucraron vehículos alcanzados por la RTO
El relevamiento también incorporó indicadores de siniestralidad vial. Entre 2008 y 2025, Santa Fe registró una reducción del 38,1% en los siniestros con víctimas fatales: pasó de 530 hechos a 328.
Sin embargo, los datos del primer semestre de 2026 muestran otro aspecto relevante: dos de cada tres siniestros fatales registrados involucraron vehículos comprendidos dentro del universo que debe realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Fueron 115 hechos sobre un total de 172.
Además, el 46,5% de esos siniestros ocurrió durante la noche. La iluminación adquiere especial importancia en este escenario, ya que es el sistema que concentra la mayor cantidad de fallas detectadas en las inspecciones.
De acuerdo con el estudio, la detección de anomalías mediante la RTO permitió evitar potencialmente 215 siniestros durante el semestre. El informe también toma como referencia una estimación del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), que calcula en 38.000 dólares el costo de un siniestro grave, incluyendo atención sanitaria, emergencias, daños materiales y consecuencias legales.
Camiones: más fallas y problemas en los sistemas de arrastre
Los vehículos de carga presentan un escenario todavía más preocupante. Según el observatorio, el 63,6% de los camiones inspeccionados registró algún tipo de anomalía.
Fuca explicó que el desgaste suele ser mayor porque se trata de unidades destinadas al trabajo y señaló que uno de los puntos críticos está en los sistemas de enganche y arrastre.
Sobre este aspecto, el informe contabilizó 42.378 inspecciones de vehículos de carga y pasajeros, en las que se detectaron 9.980 anomalías en enganches y sistemas de arrastre, distribuidas en 8.164 inspecciones.
Esto significa que casi una de cada cinco inspecciones de ese segmento presentó alguna deficiencia en la unión entre el camión y el elemento que transporta, como un acoplado o semirremolque.
Se trata de un componente esencial para la seguridad, ya que una falla puede provocar desprendimientos y situaciones de alto riesgo durante la circulación.
Menos del 50% de los vehículos cumpliría con la revisión técnica
Más allá de los resultados del observatorio, Torres manifestó su preocupación por el nivel de cumplimiento de la revisión técnica vehicular en Santa Fe.
El funcionario señaló que las infracciones vinculadas con la falta de RTO ocupan el primer lugar entre las actas que confecciona la Guardia Provincial en las rutas santafesinas. Según indicó, superan entre ocho y nueve veces a las demás faltas detectadas.
En ese sentido, estimó que menos del 50% de los vehículos estaría cumpliendo con la revisión técnica obligatoria.
"Descuidar el vehículo le puede significar una desgracia a la persona, a la familia o a personas que comparten la ruta con ese vehículo", advirtió.
Fuca, por su parte, estimó que alrededor del 20% de los vehículos inspeccionados resulta no apto, entre condicionales y rechazados. Mientras que los primeros cuentan con un plazo para reparar las deficiencias, los rechazados deben solucionar los problemas antes de volver a circular.
El titular de la CCIV también destacó que existe una tasa importante de retorno de los conductores a los talleres después de recibir una advertencia sobre el estado de sus vehículos.
El debate por la RTO y los controles entre provincias
Otro de los puntos abordados durante la presentación fue la regulación nacional sobre la revisión técnica y su impacto en el funcionamiento de los centros de inspección.
Fuca sostuvo que el sector no tiene inconvenientes en competir, pero reclamó igualdad de condiciones. También defendió el modelo de los talleres habilitados, cuya actividad está limitada a realizar inspecciones y no incluye reparaciones ni comercialización de vehículos.
En paralelo, consideró necesario avanzar hacia criterios unificados entre las provincias, especialmente dentro de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El dirigente destacó que Santa Fe cuenta con 29 centros de revisión técnica distribuidos en el territorio provincial y planteó la importancia de que los controles puedan complementarse entre jurisdicciones.
Además, mencionó el desarrollo de un nuevo servicio denominado RTO Plus, que incorpora controles más profundos y escaneo de los vehículos. La propuesta apunta también a quienes buscan comprar o vender un usado, para verificar aspectos como el kilometraje y el funcionamiento de los sistemas de seguridad.
El primer informe del Observatorio CCIV-APSV busca establecer una línea de base para seguir la evolución del estado del parque automotor santafesino. Los datos dejan una advertencia concreta: las condiciones mecánicas de los vehículos también son un factor determinante para prevenir siniestros y proteger a quienes circulan por las rutas.