La crecida del río Paraná modificó las condiciones de circulación en distintos sectores de Santa Fe y obligó a reforzar los operativos de prevención vial. La presencia de familias evacuadas junto a las rutas, el traslado de ganado y el desplazamiento de animales silvestres representan nuevos riesgos para quienes transitan por la región.
Crecida del río en Santa Fe: refuerzan los controles en la ruta 1 por evacuados y animales sueltos
La Agencia Provincial de Seguridad Vial reforzó los controles entre Santa Fe y el norte provincial. Advierten por personas instaladas junto a las banquinas y animales que pueden cruzar las rutas.
Uno de los sectores que genera mayor preocupación es la Ruta Provincial 1, especialmente desde Arroyo Leyes hacia el norte. Allí, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) mantiene puestos fijos y móviles para ordenar la circulación y prevenir siniestros.
Carlos Torres, secretario de la APSV, explicó que los operativos forman parte de un comité de trabajo interministerial que funciona desde hace varias semanas y coordina las acciones ante la emergencia hídrica.
"Es una situación en la que hay que estar muy atentos, porque esto va a seguir durante muchas semanas, durante varios meses. Puede haber movilización de gente y de animales", advirtió en diálogo con CyD Litoral.
Ruta 1: dónde están los controles especiales por la crecida
Según detalló Torres, la Agencia Provincial de Seguridad Vial tiene presencia permanente en distintos tramos de la Ruta 1, desde la ciudad de Santa Fe hacia el norte, con seguimiento de las situaciones que se producen en localidades y parajes de la región.
Actualmente, los puestos fijos están ubicados en Arroyo Leyes, Santa Rosa de Calchines y el paraje Los Zapallos. A esos dispositivos se suman móviles que recorren la traza de manera preventiva.
El funcionario explicó que el trabajo también contempla la coordinación con intendentes, presidentes comunales y productores agropecuarios, especialmente cuando necesitan trasladar animales.
"Cuando quieren hacer traslado de ganado, avisan a la Unidad Regional y nosotros los acompañamos y hacemos un seguimiento, sobre todo para aquellos que tengan que cruzar la Ruta 1", señaló.
El movimiento de animales representa una de las principales preocupaciones. Además del ganado vacuno y los caballos que deben ser trasladados por sus propietarios, Torres advirtió que pueden aparecer especies silvestres que escapan de las zonas inundadas y cruzan las rutas.
Evacuados junto a las banquinas y animales sueltos: las advertencias de la APSV
Otro de los factores que modificó las condiciones de circulación es la presencia de familias que se autoevacúan y se instalan en sectores próximos a las banquinas.
Torres reconoció que los equipos de la Agencia trabajan para proteger tanto a las personas que debieron abandonar sus hogares como a quienes circulan por las rutas.
La situación requiere especial precaución por la presencia de niños, personas y animales en sectores que habitualmente no están destinados a la permanencia de población.
Por eso, desde la APSV insistieron en la necesidad de reducir la velocidad y mantener la atención durante todo el recorrido.
"Es muy importante que sepan que tienen que transitar despacio, con mucha calma, previendo estas situaciones", remarcó Torres.
También recomendó evitar la circulación nocturna en las zonas más comprometidas, debido a las dificultades para advertir la presencia de animales o personas sobre la calzada y sus inmediaciones.
"Si uno está atento, tratando de no circular de noche y pensando que estas situaciones se pueden dar, obviamente se pueden prevenir los siniestros", agregó.
También hay operativos en la Ruta Nacional 168
La preocupación de las autoridades no se limita a la Ruta Provincial 1. Torres confirmó que la APSV también trabaja sobre la Ruta Nacional 168, donde se registraron movimientos de personas y presencia de caballos en sectores cercanos al corredor vial.
El funcionario indicó que hubo intervenciones para ordenar situaciones que involucraron a personas con dificultades y manifestaciones registradas en los últimos días.
"Nosotros vamos a estar presentes en todos los lugares donde sea necesario", aseguró.
Al comparar los distintos sectores afectados por la crecida, Torres identificó como el más complicado actualmente al tramo de la Ruta 1 que se extiende desde Arroyo Leyes hacia el norte.
Explicó que, en una primera etapa, el movimiento de ganado se había concentrado principalmente en el norte provincial, especialmente en el departamento General Obligado. Sin embargo, con el avance del agua, las situaciones comenzaron a desplazarse hacia el sur.
Qué rutas están afectadas y dónde consultar el estado del tránsito
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial señalaron que el seguimiento de las rutas se realiza de manera permanente a través del comité operativo, que reúne información de distintos organismos y autoridades locales.
Torres recordó que el escenario puede cambiar rápidamente y que una traza que no presenta inconvenientes en determinado momento puede registrar complicaciones al día siguiente.
Como ejemplo, mencionó las situaciones de anegamiento que se produjeron en el departamento San Martín y que obligan a mantener la vigilancia en distintos puntos de la provincia.
Para consultar el estado actualizado de las rutas, los cortes y los sectores anegados, recomendó recurrir a los canales oficiales del Gobierno de Santa Fe, donde se publica información de manera permanente.
Consultado puntualmente por la Ruta Nacional 11, a la altura de Sauce Viejo y Coronda, Torres indicó que al momento de la entrevista no tenía reportes de dificultades en ese sector.
No obstante, insistió en que el panorama es dinámico y requiere un seguimiento constante. "Donde no hay un problema hoy, lo puede haber mañana", advirtió.
Mientras continúa la crecida, la recomendación de las autoridades es circular con prudencia, evitar los desplazamientos nocturnos cuando sea posible y mantenerse informados antes de emprender viajes por las zonas afectadas.