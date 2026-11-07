Limitar el error humano

¿Por qué la seguridad vial no puede depender solo de los conductores?

La seguridad vial también depende de cómo están diseñadas las calles, las rutas y los vehículos. Un enfoque que toma en cuenta los límites y los errores propios de la conducta humana propone sumar distintas barreras de protección para reducir las consecuencias de un choque.