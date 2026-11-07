La educación vial suele apoyarse en una premisa básica. Cuanto mejor conozcan las personas las normas de tránsito y los riesgos de determinadas conductas, menor será la posibilidad de que se produzcan siniestros.
¿Por qué la seguridad vial no puede depender solo de los conductores?
La seguridad vial también depende de cómo están diseñadas las calles, las rutas y los vehículos. Un enfoque que toma en cuenta los límites y los errores propios de la conducta humana propone sumar distintas barreras de protección para reducir las consecuencias de un choque.
Usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no conducir después de consumir alcohol y prestar atención al entorno son algunas de las recomendaciones fundamentales para quienes circulan.
Sin embargo, existe un límite que cualquier estrategia de seguridad debe contemplar: las personas pueden equivocarse. Un conductor puede distraerse, calcular mal una distancia, reaccionar tarde o tomar una decisión incorrecta en cuestión de segundos.
Por eso, distintos modelos de seguridad vial plantean que la prevención no debería depender exclusivamente de que cada usuario actúe correctamente en todo momento.
Cuando el error humano forma parte del sistema
La Fundación Visión Cero, desarrollada originalmente en Suecia y adoptada como referencia en distintos países, parte de una idea central: ninguna muerte o lesión grave provocada por un siniestro de tránsito debería considerarse una consecuencia inevitable de la movilidad.
El enfoque no elimina la responsabilidad de quienes conducen. Respetar las normas continúa siendo una obligación. Lo que modifica es la distribución de responsabilidades dentro del sistema vial.
Según el material de la Administración Sueca de Carreteras sobre este modelo, las personas, los vehículos y la infraestructura forman parte de un mismo sistema.
Por eso, además de los conductores, también tienen responsabilidades quienes diseñan y administran las rutas y calles, los fabricantes de vehículos, las empresas de transporte, las autoridades y los organismos encargados de establecer y hacer cumplir las normas.
La diferencia está en asumir que el error humano es posible y diseñar el sistema para que ese error no necesariamente termine en una consecuencia irreversible.
La velocidad es uno de los ejemplos más claros. El material sueco señala que una persona tiene mayores posibilidades de sobrevivir si es atropelllada cuando el vehículo circula a 30 kilómetros por hora, mientras que a 50 km/h el riesgo de que el impacto sea mortal aumenta considerablemente.
Por eso, el límite de velocidad no debería analizarse únicamente como una norma que el conductor debe recordar. También debe considerarse cómo está diseñada una determinada calle, qué usuarios circulan por ella y qué consecuencias tendría un error.
En zonas donde conviven vehículos con peatones y ciclistas, reducir la velocidad puede ser una herramienta para disminuir la gravedad de los impactos.
De esta manera, la pregunta no se limita a determinar por qué una persona no frenó a tiempo, sino que también incorpora otra: qué características tenía el entorno para evitar que ese error terminara en una lesión grave.
Infraestructura y tecnología para reducir las consecuencias
La diferencia entre responsabilizar exclusivamente al conductor y pensar en un sistema seguro también aparece en el diseño de las intersecciones y las rutas.
Una rotonda, por ejemplo, puede reducir la velocidad de circulación y modificar los ángulos de impacto respecto de determinados cruces semaforizados.
El objetivo no es necesariamente evitar todos los choques, sino disminuir la posibilidad de que aquellos que ocurran tengan consecuencias graves.
Algo similar sucede con las denominadas carreteras 2+1, utilizadas en Suecia y otros países.Se trata de rutas con dos carriles en un sentido y uno en el contrario, alternados, y con una barrera central que separa físicamente los sentidos de circulación.
El sistema busca reducir el choque frontal entre vehículos que circulan en sentidos opuestos.
Las barreras laterales también responden a la misma lógica. Cuando un vehículo abandona la calzada, determinados elementos de protección pueden impedir que termine impactando contra árboles, postes u otros objetos ubicados al costado de la ruta.
En todos estos casos, la infraestructura funciona como una capa adicional de seguridad. No depende de que el conductor recuerde una recomendación en el momento exacto ni de que pueda reaccionar perfectamente ante una situación inesperada.
La tecnología de los vehículos también puede cumplir esa función.
Entre los sistemas mencionados dentro del enfoque sueco aparece el alcolock, un dispositivo que puede impedir que un automóvil arranque cuando detecta alcohol en el conductor.
Los sistemas de aviso del cinturón de seguridad cumplen una función similar al advertir cuando alguno de los ocupantes no está correctamente sujeto.
También existen tecnologías de asistencia a la conducción que buscan advertir sobre determinados riesgos antes de que se produzca un impacto.
A esto se suman las pruebas de seguridad de los vehículos, como las realizadas por Euro NCAP, que permiten evaluar el comportamiento de los automóviles ante diferentes tipos de colisiones y brindan información para comparar sus niveles de protección.
El principio que atraviesa estas herramientas es el mismo: si existe una posibilidad de reducir el riesgo mediante el diseño o la tecnología, la seguridad no debería quedar exclusivamente en manos de una decisión individual.
Educación vial, pero con más de una barrera de protección
La educación vial continúa siendo indispensable. Las campañas permiten explicar las consecuencias de conducir a velocidades excesivas, utilizar el teléfono al volante, circular sin cinturón o manejar después de consumir alcohol.
Las normas establecen límites y responsabilidades que deben cumplirse.
Pero una estrategia de seguridad que dependa solamente de la conducta individual queda expuesta a una realidad difícil de modificar: las personas pueden cometer errores.
Por eso, el planteo de la Visión Cero propone sumar distintas capas de protección. Una campaña puede pedir que se respete un límite de velocidad, mientras una calle puede incorporar elementos que dificulten físicamente circular más rápido. Una ruta puede advertir sobre el riesgo de los choques frontales, pero una barrera central puede impedir que un vehículo invada el carril contrario.
Del mismo modo, un conductor puede olvidar colocarse el cinturón, pero un vehículo puede advertirle inmediatamente antes de comenzar la marcha.
El cambio de perspectiva consiste, entonces, en dejar de pensar la seguridad vial únicamente como un problema de comportamiento individual.
El objetivo no es conseguir que todas las personas conduzcan de manera perfecta. Es construir un sistema que contemple que los errores pueden ocurrir y que, cuando sucedan, existan mecanismos capaces de reducir sus consecuencias.
Mejorar la seguridad vial implica trabajar al mismo tiempo sobre la educación, el cumplimiento de las normas, el diseño de las calles y rutas, las características de los vehículos y las herramientas tecnológicas disponibles