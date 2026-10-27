Demarcación preventiva

Rosario pintará la señal de PARE en el asfalto de las esquinas con más choques

La ordenanza 10.933, votada semanas atrás y ya promulgada, establece que se pintará la palabra PARE sobre la calzada y se marcará la línea de detención en los cruces que determine el municipio. La medida busca mejorar la visibilidad de una señal reglamentaria y reforzar la prevención de choques.