Rosario sumará una nueva herramienta de señalización vial en las esquinas con mayor cantidad de siniestros. La ordenanza 10.933 establece la incorporación de marcas horizontales para complementar los carteles verticales de PARE. La intervención consistirá en pintar la palabra sobre el pavimento, en el sentido de circulación, y demarcar la línea reglamentaria de detención.
Rosario pintará la señal de PARE en el asfalto de las esquinas con más choques
La ordenanza 10.933, votada semanas atrás y ya promulgada, establece que se pintará la palabra PARE sobre la calzada y se marcará la línea de detención en los cruces que determine el municipio. La medida busca mejorar la visibilidad de una señal reglamentaria y reforzar la prevención de choques.
La norma fue aprobada por el Concejo Municipal y promulgada por el Ejecutivo local. Su aplicación alcanzará a las intersecciones que ya cuenten con carteles de PARE y presentan alta siniestralidad, según la evaluación de la autoridad municipal.
La concejala Alicia Pino, autora e impulsora de la iniciativa, explicó a que la demarcación en el piso complementará la señalización existente. “La señalización horizontal no reemplaza la de PARE vertical. La complementa en esquinas donde se verifiquen situaciones de mayor cantidad de colisiones. Colabora en la visibilidad de la señal”, señaló.
La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, estará a cargo de planificar, ejecutar y controlar la medida. La ordenanza también incorpora las marcas horizontales a los planes anuales de mantenimiento y repintado de calzadas, y encomienda al municipio desarrollar campañas de educación vial para informar sobre su alcance y obligatoriedad.
Una señal reglamentaria y su visibilidad
El proyecto parte de un problema concreto: en algunas intersecciones, los carteles verticales de PARE pueden tener una visibilidad limitada para quienes conducen. La demarcación sobre el pavimento busca ofrecer una referencia adicional para advertir que deben detener la marcha antes de continuar.
La señal de PARE tiene carácter reglamentario y exige detenerse, como ocurre ante un semáforo en rojo. La ordenanza sostiene que reforzar su visibilidad puede contribuir a prevenir siniestros y aportar elementos más claros para la fiscalización y el análisis de responsabilidades cuando se produce una colisión.
Pino mencionó experiencias de otros países que utilizan esta modalidad. “Utilizan la señal de PARE o ALTO o STOP según el país y varios países ya lo utilizan, por ejemplo Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, México. También Estados Unidos y España”, indicó la edila.
El crecimiento del parque automotor y el peso de las motos
La ordenanza responde al crecimiento del parque automotor rosarino. Según los registros oficiales, al 1° de enero de 2024 había 641.615 vehículos patentados en la ciudad. De ese total, 299.277 eran automóviles y 208.742, motos y motonetas. En ese momento el parque había aumentado más del 10% respecto de 2019.
Entre los fundamentos de la ordenanza en vigencia también recuperaron estimaciones sobre la evolución entre 2011 y 2021 al señalar que en ese período el parque automotor habría crecido alrededor del 79%, mientras que la cantidad de motocicletas casi se habría duplicado, con un incremento cercano al 90%.
Ese protagonismo de las motos, que puede explicarse por cultura y también por un momento económico menos favorable, repercutió en las estadísticas provinciales de siniestralidad. De acuerdo con el informe vial de Santa Fe de 2024, los motociclistas concentraron 152 de las 367 víctimas fatales registradas ese año, alrededor del 41% del total.
En 2025, según datos difundidos por el Gobierno provincial, volvieron a registrarse 152 motociclistas fallecidos, que representaron el 41% de las víctimas fatales en siniestros viales. Además, el 62,3% de los hechos fatales vinculados con motociclistas ocurrieron en zonas urbanas.
Cómo medir el resultado de la medida
Consultada sobre las herramientas disponibles para evaluar la iniciativa, Pino señaló que la Municipalidad cuenta con el Ente de la Movilidad y con el Plan Integral de la Movilidad, que ofrecen herramientas para monitorear el tránsito y analizar estadísticas vinculadas con la prevención de siniestros.
Para adelante el desafío será determinar qué esquinas requieren la intervención, registrar su situación antes de la demarcación y comparar posteriormente la evolución de los siniestros. La cantidad de colisiones, su gravedad y las características de los vehículos involucrados pueden servir para evaluar el resultado, siempre que se disponga de datos comparables y de un período de seguimiento adecuado.
La incorporación de la palabra PARE y de la línea de detención sobre la calzada deberá integrarse, además, a las tareas periódicas de mantenimiento vial. La Municipalidad también deberá hacer campañas de comunicación para que quienes circulan por la ciudad conozcan el alcance de la señalización y la obligación de respetarla.