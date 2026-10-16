La ciudad de Villa Gobernador Gálvez cuenta con un nuevo circuito vial destinado a la formación de conductores y a la realización de prácticas y exámenes para obtener la licencia de conducir. El espacio funciona en el Parque Regional, en el sector de la colectora de Circunvalación Juan Pablo II y bajada Nogués.
Habilitaron un circuito vial que centralizará los trámites y exámenes para obtener la licencia de conducir
El predio está ubicado en el Parque Regional, en la zona de la colectora de Circunvalación Juan Pablo II y bajada Nogués. Allí se realizarán prácticas y exámenes para obtener licencias de motos y autos, además de actividades de educación vial para instituciones educativas.
La obra se concretó con aportes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez. Los trabajos incluyeron el trazado del circuito, relleno, nivelación y consolidación del suelo, además de la pavimentación con adoquines fabricados en la Planta Municipal de Producción.
El nuevo predio permitirá centralizar distintas etapas del trámite para obtener la licencia, con instancias de capacitación, evaluaciones teóricas y pruebas prácticas de manejo. También reemplazará al espacio de la Plaza del Ferrocarril que se utilizaba para estas actividades.
Prácticas y exámenes en un mismo lugar
El intendente Alberto Ricci explicó que el circuito está preparado para realizar prácticas y evaluaciones de manejo tanto para motocicletas como para automóviles. Además, destacó que los adoquines utilizados para la pavimentación fueron producidos en la planta municipal.
En el marco de la puesta en funcionamiento, el municipio también trasladó al predio la oficina administrativa que anteriormente operaba en el edificio del CIM.
Según indicó Ricci, el nuevo espacio se integrará a un sistema de obtención de licencias que se encuentra en etapa de prueba y cuya implementación está prevista para los próximos días.
Formación de conductores y educación vial
Además de las prácticas y los exámenes, el circuito estará disponible para las escuelas de manejo y las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad.
La propuesta contempla recorridos supervisados para que los participantes puedan reconocer señales de tránsito y practicar maniobras en un entorno controlado. De esta manera, el predio también funcionará como un espacio para promover la educación vial y la incorporación de hábitos responsables al conducir.
La iniciativa apunta a complementar la formación de quienes buscan obtener su primera licencia y fortalecer la prevención de siniestros viales mediante instancias de aprendizaje y práctica.
Un espacio vinculado con las políticas de seguridad vial
Durante la recorrida por las instalaciones, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, se refirió a la importancia de fortalecer los procesos de formación y evaluación antes de otorgar una licencia de conducir.
El funcionario sostuvo que el objetivo es avanzar hacia evaluaciones más rigurosas, que permitan comprobar que los aspirantes cuentan con los conocimientos y las habilidades necesarios para circular por la vía pública.
Con la incorporación del circuito, Villa Gobernador Gálvez suma infraestructura para la capacitación y evaluación de conductores, al tiempo que amplía las posibilidades de desarrollar actividades educativas orientadas a la prevención y a una circulación más segura.