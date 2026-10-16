Villa Gobernador Gálvez

Habilitaron un circuito vial que centralizará los trámites y exámenes para obtener la licencia de conducir

El predio está ubicado en el Parque Regional, en la zona de la colectora de Circunvalación Juan Pablo II y bajada Nogués. Allí se realizarán prácticas y exámenes para obtener licencias de motos y autos, además de actividades de educación vial para instituciones educativas.