Departamento San Martín

Habilitaron una nueva rotonda para mejorar la seguridad vial en el cruce de las rutas 13 y 66

La obra se ejecutó en un cruce estratégico del departamento San Martín, con el objetivo de ordenar la circulación y reducir los riesgos de siniestros viales. La intervención incluye un sistema de iluminación que ya se encuentra en funcionamiento.