El Gobierno de Santa Fe inauguró este jueves la nueva rotonda ubicada en la intersección de las rutas provinciales 13 y 66, en el departamento San Martín. La obra, que incorpora un sistema de iluminación, apunta a mejorar las condiciones de seguridad vial y facilitar la circulación en uno de los cruces importantes de la región.
Habilitaron una nueva rotonda para mejorar la seguridad vial en el cruce de las rutas 13 y 66
La obra se ejecutó en un cruce estratégico del departamento San Martín, con el objetivo de ordenar la circulación y reducir los riesgos de siniestros viales. La intervención incluye un sistema de iluminación que ya se encuentra en funcionamiento.
La intervención responde a un reclamo de larga data de la zona y busca brindar mayor seguridad a los conductores que transitan diariamente por ambas rutas, utilizadas tanto para el transporte de cargas como para los desplazamientos entre localidades.
Del acto participaron el gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta; y el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini, junto con funcionarios provinciales y representantes de la empresa contratista.
Pullaro destacó que “la Provincia tenía muchas dificultades en infraestructura. Nuestras rutas, por donde sale el 80 % de la producción argentina, estaban en pésimo estado. Tuvimos que trabajar juntos mucho para poder lograr el nivel de inversión que tuvimos en estos casi 36 meses".
Una intervención para mejorar la seguridad vial
Durante la inauguración, Enrico destacó la importancia de la obra para la circulación en la región y señaló que la construcción de rotondas forma parte de una estrategia orientada a mejorar la seguridad en las rutas provinciales.
El ministro también se refirió a los trabajos que se llevan adelante en distintos cruces viales de Santa Fe, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a las intersecciones y brindar mayor previsibilidad a los usuarios.
La nueva infraestructura permite organizar los movimientos vehiculares en el cruce de las rutas 13 y 66, mientras que el sistema de iluminación contribuye a mejorar la visibilidad durante la noche y en condiciones de baja luminosidad.
Infraestructura para la circulación regional
La intersección intervenida se encuentra en una zona de circulación vinculada con las actividades productivas y el tránsito entre distintas localidades del departamento San Martín.
En ese contexto, las mejoras en la infraestructura vial buscan favorecer los desplazamientos de vehículos particulares, transportistas y trabajadores que utilizan estas rutas de manera habitual.
La construcción de rotondas en cruces estratégicos constituye una de las alternativas de infraestructura para ordenar el tránsito y disminuir los conflictos entre vehículos que circulan en distintas direcciones.
Autoridades presentes en la inauguración
Además de los funcionarios mencionados, participaron la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la Zona Sur de Vialidad, Benjamín Gianetti; y la subsecretaria de Municipios y Comunas, Marina Bordigoni.
También estuvieron presentes la interventora de la Caja Previsional Social, Lorena Ulieldin, y el representante técnico de la empresa contratista Pelque, Santiago Sebastián, entre otras autoridades.