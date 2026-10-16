En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 16 de octubre

La jornada comenzó con tiempo húmedo y probabilidad de lluvias, mientras que habrá interrupciones programadas de energía en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé. Además, continúan los desvíos por las obras del Puente Carretero y hay restricciones en rutas de la región.