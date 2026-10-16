Antes de salir de casa, conviene revisar el pronóstico, consultar qué calles y accesos pueden generar demoras y verificar si el domicilio está incluido en los cortes de luz previstos. En esta guía de servicio de El Litoral, reunimos la información disponible para organizar los traslados y las actividades de este viernes 16 de octubre de 2026. En menos de cinco minutos, podés conocer los principales datos para empezar el día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 16 de octubre
La jornada comenzó con tiempo húmedo y probabilidad de lluvias, mientras que habrá interrupciones programadas de energía en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé. Además, continúan los desvíos por las obras del Puente Carretero y hay restricciones en rutas de la región.
Clima en Santa Fe: lloviznas por la mañana y lluvias aisladas por la tarde
El viernes comenzó con condiciones húmedas y cielo algo nublado en la ciudad de Santa Fe. A las 6, el registro era de 14,7°C, con una humedad del 93%, viento del sur a 8 km/h y visibilidad de 12 kilómetros.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista es de 14°C y la máxima llegará a los 19°C. Se esperan lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.
Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y no se prevén lluvias. El viento rotará entre el este y el sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 km/h durante el día.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La mañana será fresca y húmeda, por lo que se recomienda llevar una campera liviana. También es conveniente tener un paraguas a mano si vas a permanecer varias horas fuera de casa.
El pronóstico extendido anticipa un sábado con temperaturas de entre 12°C y 18°C; un domingo con mínima de 10°C y máxima de 20°C; y un lunes con marcas de entre 13°C y 20°C.
Tránsito en Santa Fe: qué tener en cuenta antes de salir
Las rutas del territorio provincial presentaban circulación fluida y buenas condiciones de visibilidad en el informe disponible. Sin embargo, hay sectores con obras, cortes y desvíos que requieren atención, especialmente para quienes viajan por el área metropolitana o circulan por corredores vinculados con el transporte de cargas.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Continúan las modificaciones en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, quienes circulen por el sector intervenido de la avenida 7 de Marzo deberán utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre como alternativas.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano que habitualmente circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, calculá tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal policial. La autopista Rosario-Santa Fe también puede considerarse como alternativa, según el punto de partida y destino.
Ruta nacional A012: corte total
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpido el tránsito para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la ruta provincial 25, conocida como Camino de la Cremería, a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9.
Hay desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Quienes deban atravesar ese sector tendrán que respetar las indicaciones y prever demoras.
Puente Rosario-Victoria: circulación alternada
En la ruta nacional 174, a la altura del kilómetro 59,2, se ejecutan trabajos sobre la calzada. El tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, una modalidad que puede generar esperas.
Si tenés previsto viajar por ese corredor, reducí la velocidad y prestá atención a la señalización de obra.
Timbúes y Puerto General San Martín: accesos alternativos
La colectora permanece interrumpida de 8 a 17.30 por trabajos de reparación de la empresa Obring. El corte comprende el tramo desde el inicio de la avenida J. A. González hasta la conexión con Puerto General San Martín, incluido el ingreso desde la autopista.
Las alternativas informadas son el Acceso Norte de San Lorenzo para llegar a Timbúes y Puerto General San Martín, y el ingreso por Villa La Ribera para quienes se dirijan a Timbúes. La habilitación de la circulación está prevista después de las 17.30.
Autopista Santa Fe-Rosario: presencia de humo
El reporte disponible informó presencia de humo por un basural encendido en el kilómetro 52, a la altura de Maciel, en sentido hacia Rosario.
Si circulás por ese tramo, mantené la distancia de seguridad, reducí la velocidad y evitá maniobras bruscas. Como la situación puede cambiar, verificá las actualizaciones antes de iniciar el viaje.
En cuanto a las rutas 11 y 168, Circunvalación y el transporte público, el material consultado no aporta novedades específicas para este viernes. Esto no permite afirmar que estén libres de incidentes o demoras.
Cortes de luz en Santa Fe y Santo Tomé: horarios y zonas afectadas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este viernes debido a trabajos de mantenimiento y mejoras. Antes de salir, revisá si tu vivienda o lugar de trabajo está dentro de las zonas alcanzadas.
Santa Fe
De 8 a 10: Pedroni, Mantovani, Gollán y Grierson.
De 8 a 10: Corrientes, M. Zazpe, R. S. Peña y San Juan.
De 8 a 10: San Martín, Padre Genesio, Espora y 1 de Mayo.
De 8 a 10: San Juan, Risso, Dr. Zavalla y Espora.
De 8 a 12: Teniente Loza, Chaco, Bernard y Reinares.
De 9.30 a 11.30: avenida A. del Valle, Rivadavia, Misiones y Callejón El Sable.
De 9.30 a 11.30: Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero.
De 9.30 a 12.30: Quiroga, Arzeno, Caferatta y G. Silva.
De 11 a 13: Dorrego, Pavón, A. Godoy y Regimiento 12 de Infantería.
De 11.30 a 13.30: avenida Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre y Larguía.
De 11.30 a 13.30: Las Lilas, Los Eucaliptus, Guaranimá y Los Perales, en Colastiné Norte.
De 11.30 a 13.30: Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olimpos.
De 12.30 a 13.30: French, Güemes, Sarmiento y bulevar Aguirre.
Santo Tomé
De 8 a 12: autopista Santa Fe-Rosario, entre el barrio Solares de Paucke y el complejo Las Almenas.
De 8 a 12: Lubary, Chapeaurouge, Vélez Sarsfield y Córdoba.
Los horarios corresponden a los trabajos programados y pueden estar sujetos a modificaciones. Si necesitás utilizar equipos eléctricos, trabajar desde casa o conservar alimentos y medicamentos que requieran refrigeración, organizá esas actividades teniendo en cuenta la franja horaria prevista.
Antes de salir de casa: el checklist de este viernes
Repasá estos puntos antes de comenzar la jornada:
Clima: llevá abrigo liviano y, si vas a estar afuera, un paraguas por las posibles lluvias de la mañana y la tarde.
Tránsito: si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, contemplá los desvíos del Puente Carretero.
Rutas: revisá las novedades de la autopista Santa Fe-Rosario y evitá los sectores con cortes sin consultar antes los desvíos.
Electricidad: comprobá si tu zona está incluida en los cortes programados de la EPE y organizá las tareas que dependan de la energía.
Agua: consultá los canales de ASSA si tenés inconvenientes con el suministro.
Trámites: verificá turnos, horarios y servicios de ANSES, PAMI y otras dependencias antes de salir.
Qué llevar: abrigo liviano, paraguas y teléfono con batería suficiente para consultar actualizaciones.
Qué evitar: circular a velocidad elevada en sectores con obras, atravesar cortes señalizados o improvisar desvíos sin verificar su habilitación.