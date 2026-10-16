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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 16 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

08:00 - 10:00 Pedroni, Mantovani, Gollán y Grierson

08:00 - 10:00 Corrientes, M. Zazpe, R.S. Peña y San Juan

08:00 - 10:00 San Martín, Padre Genesio, Espora y 1 de Mayo

08:00 - 10:00 San Juan, Risso, Dr. Zavalla y Espora

08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Bernard y Reinares

09:30 - 11:30 A. del Valle, Rivadavia, Misiones y Callejón El Sable

09:30 - 11:30 Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero

09:30 - 12:30 Quiroga, Arzeno, Caferatta y G. Silva

11:00 - 13:00 Dorrego, Pavón, A. Godoy y Reg. 12 de Infantería

11:30 - 13:30 Av. Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre y Larguía

11:30 - 13:30 Las Lilas, Los Eucaliptus, Guaranimá y Los Perales (Colastiné norte)

11:30 - 13:30 Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olimpos

12:30 - 13:30 French, Güemes, Sarmiento y Bv. Aguirre

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Atuop. SF-Ros, entre barrio Solares de Paucke y complejo Las Almenas

08:00 - 12:00 Lubary, Chapeaurouge, Vélez Sarsfield y Córdoba

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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