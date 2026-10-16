Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 16 de octubre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
08:00 - 10:00 Pedroni, Mantovani, Gollán y Grierson
08:00 - 10:00 Corrientes, M. Zazpe, R.S. Peña y San Juan
08:00 - 10:00 San Martín, Padre Genesio, Espora y 1 de Mayo
08:00 - 10:00 San Juan, Risso, Dr. Zavalla y Espora
08:00 - 12:00 Tte. Loza, Chaco, Bernard y Reinares
09:30 - 11:30 A. del Valle, Rivadavia, Misiones y Callejón El Sable
09:30 - 11:30 Alberdi, Lavalle, Iturraspe y Colodrero
09:30 - 12:30 Quiroga, Arzeno, Caferatta y G. Silva
11:00 - 13:00 Dorrego, Pavón, A. Godoy y Reg. 12 de Infantería
11:30 - 13:30 Av. Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre y Larguía
11:30 - 13:30 Las Lilas, Los Eucaliptus, Guaranimá y Los Perales (Colastiné norte)
11:30 - 13:30 Los Paraísos, Los Pinos, Las Acacias y Los Olimpos
12:30 - 13:30 French, Güemes, Sarmiento y Bv. Aguirre
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Atuop. SF-Ros, entre barrio Solares de Paucke y complejo Las Almenas
08:00 - 12:00 Lubary, Chapeaurouge, Vélez Sarsfield y Córdoba
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.