Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Camión detenido
En Avenida 27 de Febrero y Mendoza mano hacia el sur. Caos vehicular.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: cambios en la circulación
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan vigentes los desvíos y las modificaciones en el tránsito para acceder al Puente Carretero.
En Santo Tomé, los vehículos que circulaban por el sector intervenido de la avenida 7 de Marzo deben utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte total y desvíos
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la ruta provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9.
Se establecieron desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever posibles demoras.
RN 174: tránsito alternado en el puente Rosario-Victoria
En el kilómetro 59,2 de la ruta nacional 174 se realizan trabajos sobre la calzada. Debido a las tareas, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.
Accesos a Timbúes y Puerto General San Martín
La circulación por la colectora permanece interrumpida de 8 a 17.30, debido a trabajos de reparación realizados por la empresa Obring. El corte comprende el tramo desde el inicio de la avenida J. A. González hasta la conexión con Puerto General San Martín, incluido el ingreso desde la autopista.
Como alternativas, se recomienda utilizar el Acceso Norte de San Lorenzo para llegar a Timbúes y Puerto General San Martín. También se puede ingresar a Timbúes por Villa La Ribera. Después de las 17.30 está prevista la habilitación de la circulación.