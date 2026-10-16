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En Vivo Viernes 16 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen del transito Créditos: Flavio RainaImagen del transito Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:09 / Vie. 16.10.2026

Camión detenido

En Avenida 27 de Febrero y Mendoza mano hacia el sur. Caos vehicular.

06:50 / Vie. 16.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe: cambios en la circulación

Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan vigentes los desvíos y las modificaciones en el tránsito para acceder al Puente Carretero.

En Santo Tomé, los vehículos que circulaban por el sector intervenido de la avenida 7 de Marzo deben utilizar las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está habilitado un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

06:50 / Vie. 16.10.2026

RN A012: corte total y desvíos

Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la ruta provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9.

Se establecieron desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever posibles demoras.

06:50 / Vie. 16.10.2026

RN 174: tránsito alternado en el puente Rosario-Victoria

En el kilómetro 59,2 de la ruta nacional 174 se realizan trabajos sobre la calzada. Debido a las tareas, el tránsito circula de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras.

06:50 / Vie. 16.10.2026

Accesos a Timbúes y Puerto General San Martín

La circulación por la colectora permanece interrumpida de 8 a 17.30, debido a trabajos de reparación realizados por la empresa Obring. El corte comprende el tramo desde el inicio de la avenida J. A. González hasta la conexión con Puerto General San Martín, incluido el ingreso desde la autopista.

Como alternativas, se recomienda utilizar el Acceso Norte de San Lorenzo para llegar a Timbúes y Puerto General San Martín. También se puede ingresar a Timbúes por Villa La Ribera. Después de las 17.30 está prevista la habilitación de la circulación.

06:40 / Vie. 16.10.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo, debido a basural encendido.

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