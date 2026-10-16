Pronóstico

Lloviznas y lluvias aisladas para este viernes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 14°C, cielo algo nublado y una humedad del 93%. El Servicio Meteorológico Nacional prevé posibles precipitaciones durante la mañana y la tarde, con una temperatura máxima de 19°C. El fin de semana tendrá mínimas más bajas y condiciones variables.