El Parque General Manuel Belgrano, conocido como Parque del Sur, podría consolidarse como uno de los principales escenarios de los grandes eventos de Santa Fe. Tras la experiencia de los Fan Fest de los Juegos Suramericanos, el Concejo Municipal aprobó una iniciativa para avanzar en su acondicionamiento como anfiteatro natural para actividades protocolares, culturales y recreativas.
Parque del Sur: proponen convertirlo en un anfiteatro natural para los grandes eventos de Santa Fe
El Concejo Municipal aprobó la factibilidad técnica y económica de una iniciativa impulsada por Silvina Cian. La propuesta busca aprovechar la experiencia de los Fan Fest de los Juegos Suramericanos y que el espacio sea escenario de los festejos del 15 de noviembre.
La propuesta, impulsada por la concejala Silvina Cian, apunta a que el Ejecutivo municipal evalúe la factibilidad técnica y económica de poner en valor el espacio y considere su utilización preferencial para los festejos del 15 de noviembre, aniversario de la fundación de la ciudad.
“Con la experiencia de los Suramericanos, ese espacio que se convirtió en el Fan Fest, pedimos al Ejecutivo y acabamos de aprobar la factibilidad técnica y económica para que lo considere como un espacio que sea para eso, para convocar a los vecinos y vecinas”, explicó Cian.
La iniciativa busca darle continuidad al uso de un lugar que durante el evento internacional reunió a miles de personas y funcionó como punto de encuentro entre la música, la cultura, la gastronomía y la recreación.
El legado de los Juegos Suramericanos
Uno de los principales argumentos del proyecto es el resultado de los Fan Fest realizados en el Parque del Sur durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En la jornada de cierre, más de 100.000 personas participaron de las actividades, en una convocatoria que mostró la capacidad del predio para albergar encuentros multitudinarios.
Para Cian, esa experiencia permite pensar en una utilización más sostenida del lugar y en su consolidación como escenario para espectáculos musicales, propuestas culturales y celebraciones oficiales.
La concejala remarcó, además, el valor simbólico y la ubicación estratégica del parque, en pleno casco histórico y cerca de edificios emblemáticos de la ciudad.
“Estamos en una ciudad donde no cualquier ciudad del país tiene un lago en pleno casco histórico, a muy pocos metros de Casa de Gobierno, de la Catedral Metropolitana, de los museos más importantes y de la Manzana Jesuítica”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que el espacio reúne características naturales y ambientales que merecen ser jerarquizadas para ampliar las posibilidades de encuentro de los santafesinos.
Los festejos del 15 de noviembre, entre los objetivos
Uno de los puntos centrales de la propuesta es que el Parque del Sur pueda convertirse en sede preferencial de los actos y celebraciones por el aniversario de la fundación de Santa Fe, que se conmemora cada 15 de noviembre.
La iniciativa también contempla la posibilidad de recibir otros eventos de gran convocatoria, de acuerdo con las decisiones que adopte el Ejecutivo municipal.
Cian señaló que el lugar cuenta con condiciones que pueden favorecer la organización de estas actividades, como la accesibilidad del transporte público y las posibilidades de estacionamiento. También destacó que la distancia respecto de las zonas residenciales más próximas permitiría evaluar horarios extendidos para determinados espectáculos.
La concejala aclaró que la propuesta queda sujeta a la evaluación del municipio y planteó que no necesariamente debería implicar la construcción de una infraestructura permanente.
En ese sentido, durante el intercambio se mencionó la posibilidad de incorporar elementos desmontables, que permitan adaptar el espacio a cada actividad sin modificar de manera definitiva sus características.
Un espacio de encuentro en el casco histórico
Además de su posible utilización para los festejos oficiales, el proyecto apunta a fortalecer el vínculo entre el parque y la vida cultural de la ciudad. Entre los objetivos mencionados se encuentran la promoción del turismo cultural y la posibilidad de ofrecer a artistas locales un escenario de relevancia.
“Pensamos que ese lugar se tiene que tener en cuenta para eventos multitudinarios, como pueden ser los festejos de la fundación de Santa Fe, entre otros tantos que el Ejecutivo defina”, expresó Cian.
La concejala también destacó el valor afectivo que el Parque del Sur tiene para la comunidad y su combinación de paisaje, espacios verdes y patrimonio urbano.
La propuesta busca, en definitiva, aprovechar la experiencia de los Juegos Suramericanos para ampliar los usos de un espacio público emblemático. La decisión sobre su acondicionamiento y su eventual incorporación a la agenda estable de grandes eventos quedará ahora en manos del Ejecutivo municipal.