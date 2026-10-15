Espacios públicos y cultura

Parque del Sur: proponen convertirlo en un anfiteatro natural para los grandes eventos de Santa Fe

El Concejo Municipal aprobó la factibilidad técnica y económica de una iniciativa impulsada por Silvina Cian. La propuesta busca aprovechar la experiencia de los Fan Fest de los Juegos Suramericanos y que el espacio sea escenario de los festejos del 15 de noviembre.