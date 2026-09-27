Santa Fe despidió los XIII Juegos Suramericanos con una multitudinaria jornada en el Parque del Sur, donde el Fan Fest fue durante dos semanas uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. Antes del acto de clausura, vecinos y familias que se acercaron a disfrutar de las últimas actividades compartieron su balance de una experiencia que, según coincidieron, superó expectativas y dejó una importante infraestructura para la ciudad.
“Estamos muy orgullosos de ser santafesinos”: el balance de los vecinos tras los Juegos Suramericanos
En el Fan Fest del Parque del Sur, los santafesinos compartieron sus experiencias antes del cierre de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante 15 días, más de 4.000 atletas de 15 países participaron de la competencia y unas 3,5 millones de personas disfrutaron de las distintas propuestas.
“Estamos muy orgullosos de ser santafesinos y de que esto quede para nosotros”, expresó uno de los vecinos que asistió a la final de handball y luego se acercó al Fan Fest. “La verdad que fue hermoso, muy linda la organización y lo que va a quedar para Santa Fe”, agregó.
La posibilidad de que la ciudad fuera sede de una competencia internacional también fue destacada por quienes participaron de las actividades durante las últimas dos semanas. “Me gusta que la ciudad esté a la altura y se demostró”, señaló otro vecino que se acercó al Parque del Sur para vivir la jornada de cierre. Además, valoró el movimiento generado no solo en la capital provincial sino también en sus alrededores.
Para otros santafesinos, el balance estuvo marcado por la posibilidad de compartir los Juegos en familia y disfrutar de distintos espacios de la ciudad. “La verdad que estuvo muy lindo, muy lindo organizado”, contó una vecina que llegó por tercera vez al Fan Fest y que eligió la jornada de clausura para despedir la competencia.
Una ciudad que se apropió de los Juegos
El Fan Fest del Parque del Sur fue uno de los espacios donde más se hizo visible el acompañamiento de la comunidad. Allí se combinaron espectáculos musicales, gastronomía, actividades recreativas y deportivas y transmisiones de las competencias, generando un punto de encuentro entre santafesinos, visitantes, atletas y delegaciones.
“El movimiento que generó es espectacular, así que fue muy hermoso todo”, resumió una vecina que se acercó junto a sus amigas y destacó especialmente el orgullo por la ciudad y por las obras que quedarán luego de la competencia.
Ese sentido de pertenencia también apareció en el balance de quienes siguieron de cerca las competencias. La final de handball masculino, que tuvo a Argentina como campeón y se disputó en el Invencible, fue uno de los momentos destacados para los vecinos que acompañaron a los seleccionados.
“Hoy pudimos ver handball, la final, y fue hermoso todo. Re linda la organización”, contó uno de los asistentes. Y agregó: “Estamos orgullosos de ser santafesinos y de que esto quede para nosotros”.
Un cierre multitudinario para una experiencia histórica
El balance de los vecinos se produjo en una jornada que reunió a unas 100.000 personas en el Parque del Sur para el acto de clausura. La ceremonia incluyó el desfile de atletas, delegaciones y voluntarios, la participación de la Red de Coros y Orquestas, la presentación de Julia Mancilla y la entrega de una medalla de oro honorífica a Capi, la mascota oficial de los Juegos.
Luego se realizó la Fiesta Bresh y la jornada cerró con las presentaciones de Cacho Deicas y de la soprano santafesina Virginia Tola.
Durante 15 días, más de 4.000 atletas de 15 países compitieron en 43 deportes y 60 disciplinas en escenarios de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Según informó la organización, 3,5 millones de personas participaron de las distintas propuestas de los Juegos, que se convirtieron así en los más convocantes de la historia de Odesur.