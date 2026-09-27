Lo que dejó Santa Fe 2026

“Estamos muy orgullosos de ser santafesinos”: el balance de los vecinos tras los Juegos Suramericanos

En el Fan Fest del Parque del Sur, los santafesinos compartieron sus experiencias antes del cierre de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante 15 días, más de 4.000 atletas de 15 países participaron de la competencia y unas 3,5 millones de personas disfrutaron de las distintas propuestas.