La Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe fue sede del conversatorio “La mirada puesta en Bulevar y su entorno: desafíos urbanísticos de un área en transformación”, un encuentro que reunió a referentes políticos, académicos y profesionales de la arquitectura para analizar las dinámicas, retos y proyecciones de una de las arterias más emblemáticas de la capital provincial. La jornada estuvo centrada en la integración de las trazas ferroviarias, la preservación del patrimonio histórico y la consolidación de una planificación estratégica a largo plazo que impacte en toda la región metropolitana.
El futuro de Bulevar y la traza ferroviaria: debate de proyectos para el desarrollo
En la Estación Belgrano se llevó a cabo un conversatorio enfocado en los desafíos urbanísticos y la puesta en valor patrimonial del área. Durante la jornada, la Universidad Católica y el Centro de Estudios DEMOS firmaron un convenio marco de cooperación para impulsar iniciativas en la capital y el Gran Santa Fe.
El panel contó con la participación del Senador por el Departamento La Capital, Julio "Paco" Garibaldi; representantes del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe (Distrito 1), entre ellos su presidenta Victoria Alconchel; y autoridades de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), representadas por su rector, Eugenio Martín Depalma. Asimismo, la jornada marcó un hito institucional con la firma del primer convenio de colaboración entre la UCSF y DEMOS Centro de Estudios, acuerdo orientado a articular conocimiento académico e investigación para el desarrollo de proyectos viables en el territorio.
Durante su exposición, Garibaldi remarcó la trascendencia de la arteria para la identidad local y la necesidad de proyectar su transformación con una perspectiva regional. "Creo que hay espacios públicos y calles que definen una ciudad y el bulevar es una de ellas con sus 3 km y medio de largo", sostuvo el legislador, al tiempo que detalló la diversidad de actores que conviven en el sector: "En el medio hay espacios como la Estación Belgrano, instituciones educativas, clubes, plaza y espacios culturales. Bulevar y es uno de los lugares que venís a Santa Fe tenés que conocer".
En ese mismo sentido, el senador instó a abordar la planificación urbana trascendiendo los límites del municipio. "Pensar en grande implica no solo pensar en la ciudad, sino también en la gran región, incluyendo Paraná. Estamos hablando de cerca de 1.200.000 habitantes, similar al Gran Rosario. Eso nos permite tener más potencial, tener un trabajo articulado donde generemos muchas más oportunidades desde Santa Fe para toda la región", aseveró Garibaldi sobre los fundamentos del acuerdo institucional.
Por su parte, Victoria Alconchel, Presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, hizo hincapié en la necesidad de incorporar la perspectiva técnica y la protección del patrimonio edificado dentro del plan de reconversión de vacíos urbanos. "Vamos a contar nuestra experiencia sobre las propuestas, sobre las trazas ferroviarias, sobre el proyecto del concurso del Paseo de la Colectividad, que es un proyecto testigo", expuso la arquitecta. A su vez, añadió que "a Bulevar le falta entenderse como un área completa de protección patrimonial. Hay muchísimas piezas de altísima relevancia dentro del área de Bulevar. Está contemplado en nuestra ordenanza de patrimonio. hay que empezar a trabajar sobre estas grandes áreas de protección urbana".
En tanto, el rector de la UCSF, Eugenio Martín Depalma, valoró el alcance académico y social de la alianza estratégica alcanzada con el centro de estudios. "Es una oportunidad muy significativa. Estaríamos trabajando con dos facultades, la de Arquitectura y la de Ciencias Económicas", explicó.
Depalma recordó además los antecedentes de la casa de altos estudios en intervenciones territoriales previas: "Desde la universidad hemos trabajado con el Barrio Chaqueño y con la escuela Ceferino donde siempre recibimos un apoyo muy significativo. Se han hecho cosas que cambiaron la fisonomía de la ciudad y de los barrios".
Con la firma del acuerdo y la confluencia entre los ámbitos legislativo, académico y profesional, el encuentro concluyó reeditando el compromiso de construir una agenda de transformación urbana continua. La puesta en valor de Bulevar y la reconversión de sus alrededores se consolidan así no solo como un desafío técnico de planificación, sino como una oportunidad estratégica para integrar el patrimonio histórico, potenciar el espacio público y proyectar el crecimiento de la Santa Fe metropolitana hacia las próximas décadas.