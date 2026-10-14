Planificación en Santa Fe

El futuro de Bulevar y la traza ferroviaria: debate de proyectos para el desarrollo

En la Estación Belgrano se llevó a cabo un conversatorio enfocado en los desafíos urbanísticos y la puesta en valor patrimonial del área. Durante la jornada, la Universidad Católica y el Centro de Estudios DEMOS firmaron un convenio marco de cooperación para impulsar iniciativas en la capital y el Gran Santa Fe.