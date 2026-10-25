“Mientras que se duplicó el peso del impuesto nacional a los combustibles que pagamos todos los usuarios del país cada vez que vamos a las estaciones de servicio, el gobierno nacional redujo a la mitad los fondos para el mantenimiento de las rutas nacionales”, sintetizó el senador por Rosario Ciro Seisas, al comentar un reciente fallo de la Justicia Federal.
La Justicia obliga a Vialidad Nacional a reparar la circunvalación de Rosario
Ordenó al gobierno nacional hacerse cargo de sus obligaciones: corregir baches, iluminar, señalizar, desmalezar y limpiar desagües en la Ruta Nacional AOO8.
En la sesión del 22 de octubre, el legislador informó a sus pares de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe que un pedido de amparo suyo había tenido el eco esperado.
Explicó que la jueza federal Natalia Martínez resolvió hacer lugar a su solicitud, presentada como ciudadano hace ya más de un año y medio, para que mejoren las condiciones “elementales” de la Ruta Nacional A008, que incluye a la Circunvalación de Rosario.
“Es mucho más que una avenida”, explicó el senador de Unidos para Cambiar Santa Fe que recordó que por esa vía circula la enorme mayoría de las cargas de productos primarios e industriales que salen por los puertos del sur.
Narró que “pedimos lo básico, algo que no debería ocupar ni un minuto de las autoridades municipales y provinciales, ni de los legisladores, es lo tiene la obligación de hacer la Dirección Nacional de Vialidad ”.
“Hemos ganado el juicio en nombre de todos los vecinos de Rosario: la circunvalación tiene que ser segura”, destacó.
Detalló que “en un plazo máximo de 20 días”, la DNV tiene que entregarle a la Justicia “un diagnóstico detallado de cómo está hoy la ruta, una lista exacta de los lugares que se necesitan arreglar y el plan de trabajo a desarrollar, con fechas, con cronogramas, con presupuesto, y con nombre y apellido de los responsables”, apuntó.
Y deslizó: “tantas veces se usan los nombres y los apellidos para hacer campañas políticas con los cargos, pero no para dar la cara…”.
Relató que presentó en su demanda “un peritaje técnico que recorrió toda la traza que de 30 km con los problemas que se denuncian desde 2024”.
Recordó que antes de llegar a Tribunales “agotamos todas las vías del diálogo, el pedido y el reclamo formal, tal como han hecho los demás senadores”, dijo y destacó la decisión inicial en ese sentido por parte de la senadora Leticia Di Gregorio.
“El gobierno nacional no respondió, ni siquiera consideró transferirnos las rutas a la provincia, ni una cosa, ni la otra… como si estuviéramos en otro país en la Provincia de Santa Fe”, consideró.
“Frente a la desidia que pone en riesgo las vidas de los usuarios -insistió- fuimos a la Justicia, que nos ha dado la razón”.
“No nos queremos quedar con la mera sensación de un triunfo judicial, este es un acto de justicia para los ciudadanos y ciudadanas de Rosario y de toda la provincia”, valoró.
El fallo en detalle
El fallo de 49 páginas firmado por la jueza federal subrogante Natalia Martínez dispone de siete ítems en su parte resolutiva, y contiene órdenes directas a la Dirección Nacional de Vialidad.
Debe adoptar “medidas pertinentes y necesarias para la ejecución y mantenimiento de las tareas de conservación integral de la Ruta Nacional N° A008”.
Y las detalla: “desmalezamiento: reemplazo de cartelería indicativa en mal estado, averiada ilegible; iluminación en toda su extensión; señalización en calzadas: bacheos en sectores en mal estado: limpieza general de la arteria: y reparación definitiva de los sectores en que se acumule agua".
Todo, "con el objeto de garantizar la adecuada transitabilidad de las personas y vehículos en condiciones de seguridad y fluidez”.
“Así también, con el objeto de asegurar el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales a circular libremente y por vías seguras, la protección de la vida, la salud, la integridad física y la propiedad de los usuarios”.
Debe presentar en 20 días “un informe técnico actualizado respecto del estado de la ruta, el cual deberá contener una descripción detallada del estado de conservación y mantenimiento de los pastizales y malezas, luminarias, cartelería, calzada y limpieza general”.
También “deberá identificar de manera precisa” los elementos que requieren tareas de mantenimiento y reparación y “acompañar en idéntico plazo un detalle de las acciones previstas para la ejecución las tareas referidas, Incluyendo cronograma, recursos asignados y responsables de su implementación”.
Un ítem exige que la DNV “informe la identificación de los agentes, funcionarios y áreas competentes, encargadas de llevar adelante labor en la presente resolución, quienes deberán constituirse como Interlocutores válidos y debidamente facultados a tales fines”.
Obliga a dar “estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 24.449, adoptando todas las medidas tendientes advertir los usuarios respecto de los riesgos existentes en el tramo de ruta en cuestión, mediante la colocación de señalización adecuada” y “campañas informativas” en medios.
De manera bimestral deberá presentar ante el juzgado “informes detallados que den cuenta de las acciones realizadas en cumplimiento del plan de tareas”.
(1) El gobierno nacional aumentó los impuestos dentro del precio final de las naftas del 8,9% en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026.