Este miércoles se registró un siniestro vial pasadas las 6 sobre la Ruta Nacional 33, a unos 500 metros del puente de la Ruta Provincial 178, en jurisdicción de Sanford. Según las primeras informaciones, uno de los camiones habría iniciado una maniobra de sobrepaso y, al encontrarse otro transporte de carga que circulaba en sentido contrario, se produjo un violento impacto. A raíz de ello, uno de los vehículos sufrió importantes daños y desprendió su caja cerealera.
Choque frontal entre dos camiones en la Ruta Nacional 33, cerca de Sanford
Fue como consecuencia de la densa niebla. Uno de los rodados desprendió su caja cerealera. Ambos conductores salieron por sus propios medios.
“Fue un impacto semifrontal, cuando uno intentó hacer una maniobra de sobrepaso, se encuentró con el vehículo contrario. Uno de ellos terminó en el margen izquierdo y otro en el margen derecho de la banquina. Había una densa neblina en esos momentos”, expresó Omar Orsilli, Jefe de Bomberos de Sanford, en diálogo con El Litoral.
A pesar de la magnitud del siniestro, los dos conductores lograron salir por sus propios medios. Posteriormente, fueron trasladados al Samco local para evaluar el estado físico de ambos.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Sanford, personal policial, Guardia Rural Los Pumas y SIES. La ruta permaneció cortada mientras se realizaba el retiro del cereal sobre la calzada.