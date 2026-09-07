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Comodoro Rivadavia: un nene de 9 años cayó desde un quinto piso y murió

La víctima se precipitó desde una ventana, golpeó contra el toldo de un kiosco y falleció por un traumatismo de cráneo. Investigan las circunstancias.

El hecho ocurrió en la Torre III del Complejo Las Torres.El hecho ocurrió en la Torre III del Complejo Las Torres.
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Un nene de 9 años murió este lunes tras caer desde un quinto piso en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió en la Torre III del Complejo Las Torres.El hecho ocurrió en la Torre III del Complejo Las Torres.

El hecho ocurrió en la Torre III del Complejo Las Torres, un complejo habitacional situado cerca de la Avenida Yrigoyen de la localidad chubutense, donde, por circunstancias que son motivo de investigación, la víctima se precipitó desde la ventana del edificio y golpeó contra el toldo de un kiosco, según informó el medio local ADNSUR.

Asistencia médica y desenlace fatal

Los vecinos solicitaron socorro para ayudarlo y una ambulancia acudió al lugar para trasladarlo al Hospital Regional, donde los médicos constataron su fallecimiento a causa de las lesiones graves y un traumatismo de cráneo.

El hecho ocurrió en la Torre III del Complejo Las Torres.El hecho ocurrió en la Torre III del Complejo Las Torres.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el menor habría estado acompañado por una niñera y sus hermanos al momento del suceso y todo se habría tratado de un accidente.

El dramático relato de los vecinos

Un vecino conversó con la prensa y afirmó: "Sentí los gritos. Estaba terminando de almorzar y se sentían gritos. En un ratito se llenó y todos llorando ahí, porque era una criaturita".

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En este sentido, manifestó que la tragedia le provocó una fuerte conmoción porque es "padre de familia".

Personal de Bomberos y de la Policía de Chubut concurrió al lugar para colaborar en el operativo, mientras que la comunidad sufrió un estado de shock ante la muerte del niño.

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