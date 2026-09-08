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En un paso a nivel

La Plata: murió un joven de 19 años tras ser arrollado por el tren Roca

El hecho ocurrió en un cruce ferroviario de City Bell y la víctima circulaba en una motocicleta. La Justicia investiga las circunstancias del episodio.

La víctima circulaba en una motocicleta al momento del impacto.La víctima circulaba en una motocicleta al momento del impacto.
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Un joven de 19 años, identificado como Matías Agustín Ledesma, murió este lunes por la tarde luego de ser arrollado por una formación del tren Roca en un paso a nivel de la localidad bonaerense de City Bell, partido de La Plata.

El hecho ocurrió en el cruce ferroviario ubicado en calle 476 y Camino Centenario. Tras el impacto, efectivos policiales encontraron la formación detenida y al joven tendido sobre las vías, a pocos metros del tren.

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El operativo tras el impacto

Ledesma se encontraba inconsciente y presentaba múltiples lesiones cuando fue hallado por los agentes.

Junto al joven también encontraron una motocicleta Honda Tornado de color rojo y negro. Minutos después arribó al lugar una ambulancia del SAME para asistirlo.

El accidente ocurrió en un paso a nivel de City Bell.El accidente ocurrió en un paso a nivel de City Bell.

El personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los esfuerzos no lograron revertir su estado. Finalmente, los profesionales constataron el fallecimiento del motociclista.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con los primeros testimonios reunidos en el lugar, el joven circulaba en motocicleta por calle 476, desde Camino Centenario hacia calle 13.

Los testigos señalaron que habría atravesado el paso a nivel cuando la barrera se encontraba baja y en sentido contrario al desplazamiento de la formación ferroviaria. Esa situación habría derivado en el choque.

Por el momento, se trata de las primeras versiones recogidas tras el episodio. La mecánica exacta del accidente deberá establecerse a partir de las pericias correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la Justicia

Luego del accidente, el sector fue preservado para permitir el trabajo de los investigadores y la realización de las pericias destinadas a determinar cómo se produjo el impacto.

La causa fue caratulada como “Muerte por accidente” y quedó bajo la intervención de la UFIYJ N.º 10 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Carlos Vercellone.

La investigación buscará precisar las circunstancias en las que ocurrió el episodio y establecer con exactitud la mecánica del hecho.

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