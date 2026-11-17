La matemática suele presentarse como un territorio dominado por números, fórmulas y razonamientos lógicos. Sin embargo, detrás de las dificultades que muchos estudiantes experimentan frente a esta materia existe un componente menos visible, pero decisivo: las emociones.
¿Por qué tantos alumnos le tienen miedo a la matemática? Una especialista explica qué ocurre en las aulas
La doctora en Didáctica de la Matemática y especialista en Neurociencia visitó la Universidad Nacional del Litoral, donde brindó una clase abierta sobre emociones y aprendizaje matemático. En una entrevista con El Litoral, analizó cómo influyen el temor, la exposición frente a los compañeros y las experiencias escolares en el vínculo de los estudiantes con esta disciplina.
El miedo a equivocarse, la vergüenza de responder frente a los compañeros o la sensación anticipada de no estar a la altura de un ejercicio pueden convertirse en obstáculos tan importantes como las propias dificultades de comprensión.
Sobre esa relación entre emociones, neurociencia y aprendizaje matemático expuso la doctora Claudia Vargas Díaz, académica de la Universidad de Santiago de Chile, durante una clase abierta desarrollada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La actividad llevó por título "Emociones, neurociencia y aprendizaje matemático" y propuso una mirada que trasciende la enseñanza tradicional de los contenidos. La especialista sostuvo que aprender matemática no constituye exclusivamente un proceso cognitivo, sino también una experiencia atravesada por las creencias, las expectativas, las vivencias escolares y los contextos socioculturales.
Vargas Díaz es doctora en Didáctica de la Matemática, profesora asociada del Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación de la Universidad de Santiago de Chile y cuenta, además, con formación especializada en Neurociencia y museología.
Su llegada a Santa Fe se concretó mediante el programa de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a través de la Dirección de Relaciones Internacionales de su universidad. La vinculación con la UNL surgió a partir de contactos académicos y de una colaboración entre investigadoras de distintas instituciones del Cono Sur.
Durante su estadía, la docente desarrolló encuentros con equipos de investigación, autoridades universitarias y colegas de la Facultad de Humanidades y Ciencias. También brindó conferencias vinculadas con sus principales líneas de trabajo: las emociones hacia la matemática y las experiencias educativas que se pueden generar desde los espacios de divulgación científica.
Miedo a equivocarse y ansiedad
Uno de los aspectos centrales de la investigación de Vargas Díaz está relacionado con la ansiedad matemática y las barreras emocionales que condicionan el desempeño de los estudiantes.
En diálogo con El Litoral, la especialista advirtió que muchas veces el problema no se encuentra directamente en la disciplina, sino en la manera en que los alumnos anticipan una situación de aprendizaje y en el temor que les genera quedar expuestos ante los demás.
"El miedo de los estudiantes en el aula, tanto a equivocarse como a exponerse frente a otros, cuando son solicitados a responder una pregunta o al salir a la pizarra", explicó al identificar algunos de los factores que pueden afectar la relación con la matemática.
La preocupación adquiere particular relevancia cuando se analizan las diferencias de género. Según señaló, estas situaciones repercuten especialmente en las niñas y forman parte de los factores que deben considerarse al estudiar las brechas que aparecen en los resultados de evaluaciones internacionales, como las pruebas PISA.
Para Vargas Díaz, la ansiedad matemática no debe confundirse con una simple dificultad para resolver operaciones. Se trata de una sensación de miedo que aparece ante situaciones relacionadas con esta disciplina y que puede condicionar las posibilidades de aprendizaje.
En ese escenario, introdujo un concepto que considera fundamental para la formación de los futuros docentes: la autoeficacia matemática. Se trata de la percepción de capacidad y valoración que una persona desarrolla respecto de sus propias posibilidades para enfrentar una tarea matemática.
La especialista sostuvo que fortalecer esa confianza puede contribuir a reducir los niveles de ansiedad. Por eso, propuso incorporar a la formación de profesores modelos que contemplen específicamente la dimensión afectiva del aprendizaje.
La intención es que quienes estén al frente de un aula no solamente dominen los contenidos de la materia, sino que también puedan reconocer los temores, las inseguridades y las expectativas que acompañan a sus estudiantes.
El desafío, en definitiva, consiste en construir ambientes donde equivocarse no sea motivo de vergüenza y donde preguntar, ensayar respuestas y explorar procedimientos formen parte natural del proceso educativo.
Una matemática que salga del aula
Otra de las líneas de trabajo de Vargas Díaz apunta a modificar la manera en que la sociedad percibe la matemática. Para ello, reivindica el valor de la divulgación científica y de los espacios interactivos como herramientas capaces de despertar curiosidad y generar nuevas experiencias de aprendizaje.
Su vínculo con esta tarea comenzó en 2006, cuando empezó a publicar problemas matemáticos en medios gráficos de localidades cercanas a Barcelona, en España. La experiencia le permitió acercarse al periodismo y a las posibilidades que ofrecen los medios de comunicación para presentar esta disciplina de una manera accesible.
Museo de la matemática
Posteriormente, su relación con docentes vinculados al Museo de Matemática de Cataluña despertó su interés por la museología. Esa experiencia también la llevó a especializarse en nuevos enfoques educativos y en el potencial de los museos como espacios de transformación social.
Su concepción se distancia de la idea tradicional del museo como un lugar donde los visitantes solamente observan objetos detrás de una vitrina. Por el contrario, defiende una propuesta participativa, donde está permitido tocar, experimentar, descubrir y construir conocimiento.
"Lo que queremos es que niñas, niños y jóvenes vivan la matemática, que hagan descubrimientos con nosotros o por sí mismos y que vean la belleza de esta ciencia, tanto en su entorno como en las posibilidades que tiene para transformar la vida de las personas", explicó.
Esa perspectiva se desarrolla en el museo laboratorio de didáctica de la matemática de la universidad donde trabaja. Allí se diseñan experiencias para mostrar que los conceptos matemáticos no están confinados a los libros o a los ejercicios escolares.
Entre los ejemplos que utilizan aparecen las aplicaciones de la matemática en la criptografía y en la arqueología forense. Son propuestas que permiten descubrir cómo los conocimientos adquiridos en el aula tienen una presencia concreta en actividades y problemas de la vida cotidiana.
Profesores como agentes de cambio
La experiencia también tiene un impacto directo en la formación de futuros profesores. Vargas Díaz explicó que, desde los comienzos del museo laboratorio, se trabajó en la elaboración de materiales didácticos que luego los estudiantes podían reproducir en sus propias aulas.
La intención es que los docentes tengan recursos para explicar no solamente cómo se resuelve un problema, sino también por qué es importante estudiar determinados contenidos.
"Que no sea solamente darles contenido sin que tengan una justificación o una razón para estar estudiándolo en el aula", planteó al referirse a la necesidad de evitar que el aprendizaje se transforme en una acumulación de conocimientos sin conexión con la realidad.
Finalmente, la académica puso el acento en el compromiso de la universidad pública y en el papel que deben asumir quienes eligen la docencia como profesión.
Consideró que los futuros profesores necesitan confiar en su propia formación y reconocer el valor social de la tarea que tienen por delante. "Son agentes de cambio", afirmó, al convocarlos a asumir la enseñanza como una responsabilidad capaz de transformar la sociedad.
En esa perspectiva, la matemática deja de ser solamente una asignatura obligatoria para convertirse en una herramienta de pensamiento, conocimiento y oportunidades. Y el docente, además de transmitir contenidos, adquiere la responsabilidad de ayudar a que sus alumnos descubran que también pueden aprender aquello que alguna vez les produjo temor.