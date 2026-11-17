Clase abierta en la UNL

¿Por qué tantos alumnos le tienen miedo a la matemática? Una especialista explica qué ocurre en las aulas

La doctora en Didáctica de la Matemática y especialista en Neurociencia visitó la Universidad Nacional del Litoral, donde brindó una clase abierta sobre emociones y aprendizaje matemático. En una entrevista con El Litoral, analizó cómo influyen el temor, la exposición frente a los compañeros y las experiencias escolares en el vínculo de los estudiantes con esta disciplina.