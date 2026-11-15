La degradación de las zonas congeladas de la Tierra superó los límites planetarios seguros, lo que representa crecientes riesgos a largo plazo para los ecosistemas y las sociedades humanas, según una nueva investigación.
Investigadores advierten que la disminución de la criosfera supera límites planetarios seguros
Científicos alertaron sobre el colapso del hielo polar y de montaña, un proceso que agrava sequías e inundaciones en distintas regiones del planeta entero.
El estudio, publicado en la revista Science, examina cuatro indicadores principales de la salud de la criosfera: hielo marino, cobertura de nieve, permafrost y hielo terrestre.
Este último, del cual casi el 90 % se encuentra en la Antártida, está en camino de abandonar las condiciones “seguras” en las que se desarrolló la civilización humana, mientras que los otros tres ya superaron este umbral, de acuerdo con un comunicado publicado por la Universidad Monash de Australia.
¿Qué es la criosfera?
La criosfera, que incluye capas de hielo, glaciares de montaña, hielo marino, permafrost y cobertura de nieve, desempeña un papel irremplazable en la regulación de los ciclos de energía, agua, carbono y metano de la Tierra, y en su capacidad de almacenamiento de carbono, de acuerdo con el estudio.
Su deterioro pone en riesgo a comunidades, ecosistemas y valiosos recursos de agua dulce al acelerar el calentamiento global y el aumento del nivel del mar, agravar la degradación de los ecosistemas y aumentar la probabilidad de inundaciones y sequías catastróficas, señalaron los investigadores.
Impacto de la actividad humana
El estudio concluye que la degradación de los paisajes congelados es impulsada predominantemente por el cambio climático provocado por el ser humano, además de perturbaciones humanas regionales, incluidas las emisiones de carbono negro y la expansión industrial y de infraestructura.