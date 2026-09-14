Qué pasaría si la Antártida perdiera todo su hielo: qué dice la ciencia

Un análisis sobre el impacto potencial en los océanos, el clima global y las costas argentinas a partir de datos científicos.

Ritmo promedio de pérdida de masa helada registrado por satélites desde 2002.

Promedio global si el hielo sobre tierra firme se derretiría por completo (Fuente: NASA).

Diferencia Clave en el Deshielo

Flotan sobre el océano (ej. Barrera Larsen). Su desprendimiento no suma nivel directo, pero actúa como "freno" reteniendo los glaciares continentales.

Apoyado sobre tierra firme. Al derretirse, agrega masa de agua dulce completamente nueva al océano, elevando directamente el nivel del mar.

Consecuencias en el Sistema Global

Impacto ecológico: Alteración de sedimentos y nutrientes en las comunidades marinas costeras (Península Antártica).

Transformación costera: Rediseño forzado de ciudades, puertos, aeropuertos e infraestructura construida cerca del nivel del mar.

Alteración oceánica: La inyección masiva de agua dulce modifica las corrientes marinas y la distribución de calor en todo el planeta.

Pérdida del efecto albedo: Al desaparecer el hielo blanco que refleja la radiación solar, el océano oscuro absorbe más energía y acelera el calentamiento.

La costa del Atlántico Sur presenta extensas áreas de baja altitud. Un incremento importante del nivel del mar alteraría humedales, estuarios y desembocaduras de ríos, aumentando la exposición de las poblaciones costeras a inundaciones y eventos meteorológicos extremos.

Perspectiva Científica

Hipótesis Extrema vs. Proyección Real

¿Se quedará la Antártida sin hielo en este siglo?

No. La NASA y el IPCC remarcan que la pérdida total es una hipótesis para escalas de tiempo geológicas (siglos o milenios). Sin embargo, el desafío actual radica en frenar la pérdida gradual, ya que determinados procesos de deshielo pueden volverse irreversibles en escalas de tiempo humanas si continúan las altas emisiones.