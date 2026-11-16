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¿Se cumple la norma?

Santa Fe: qué pasó con el bloqueo de sitios web de apuestas en espacios públicos municipales

Una resolución de hace dos años dispuso que el municipio bloquee los sitios on line de juegos de azar legales e ilegales en áreas públicas de su dependencia con acceso a Wi-Fi. Piden informes sobre si esto se ha cumplido en los hechos.

Desde el Concejo, solicitan saber sobre las acciones locales ante la ludopatía. ArchivoDesde el Concejo, solicitan saber sobre las acciones locales ante la ludopatía. Archivo
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Entre los expedientes con preferencia que esperan ser tratados en el Concejo de Santa Fe, figura una resolución donde se le solicita al municipio que informe si dispuso el bloqueo de sitios web de juegos de azar -tanto legales o ilegales- en espacios públicos municipales.

En concreto, lo que se requiere saber es si se ha cumplido con la resolución Nº 24.399, que fue sancionada y promulgada en agosto de 2024.

Esta norma dispone taxativamente que el Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, realice el bloqueo de los sitios de Internet y dominios de empresas de juegos legales o ilegales en aquellos lugares públicos municipales que cuenten con acceso a internet o Wi-Fi.

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Además, autoriza al municipio a firmar convenios con el Gobierno de la provincia para que se brinde de manera periódica la lista de aquellos sitios de internet que funcionan de manera ilegal.

Qué se requiere saber

En el pedido -que como se dijo, aguarda ser tratado en el recinto-, se solicita el detalle del listado de dependencias, establecimientos y espacios públicos municipales donde rige actualmente la medida de bloqueo, y el listado o categorías de sitios web y dominios efectivamente bloqueados.

Se exige una copia de los convenios celebrados con el Gobierno provincial, Gobierno nacional u organismos descentralizados (como la Lotería de Santa Fe) a los fines de coordinar el filtrado de dominios, y el detalle de las acciones conjuntas realizadas hasta la fecha con las entidades conveniadas.

Preocupa la situación de jóvenes endeudados por las apuestas on line. ArchivoPreocupa la situación de jóvenes endeudados por las apuestas on line. Archivo

También se pide copia de los informes anuales o periódicos de cumplimiento de la norma elaborados conforme a las exigencias de la resolución Nº 24.399/2024.

Asimismo, la cantidad de registros e intentos de acceso a sitios de apuestas bloqueados por el sistema de Wi-Fi municipal, discriminados por año y dependencia municipal desde la entrada en vigencia de la norma hasta la actualidad.

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Finalmente, si se han previsto e implementado pantallas de inicio, avisos o mensajes informativos al momento de conectarse a la red Wi-Fi pública sobre la prevención de la ludopatía y el uso responsable de Internet, y cualquier otra información estadística relevante para evaluar el grado de efectividad de la norma.

Fundamentos

Quienes impulsan la iniciativa son Jorgelina Judallel (PJ), junto a su par de bloque, Jorge Fernández. En los fundamentos, aluden a que esta medida busca "promover el uso responsable de los recursos públicos, garantizando que la conectividad estatal se destine al desarrollo de actividades productivas, educativas y de atención ciudadana".

"Resulta indispensable limitar el acceso a plataformas de apuestas en línea en concordancia con el marco normativo vigente, tal como la Ley Provincial Nº 14.293 de Prevención y Abordaje Integral de la Ludopatía, a la que el Concejo adhirió mediante la Ordenanza N.º 13.012", recuerdan.

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También mencionan las acciones emprendidas en el marco del programa "De esto sí se habla", surgido del Concejo Joven 2024, y los convenios rubricados con la Lotería de Santa Fe.

Jóvenes sobreendeudados

A dos años de la sanción de dicha resolución, "es imprescindible evaluar sus alcances y resultados en un contexto donde la ciberludopatía y el acceso irrestricto a plataformas de apuestas continúan creciendo en Santa Fe, impactando en la economía de los hogares y en el sobreendeudamiento de los más jóvenes", sostienen.

Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) (a junio de este año), en el Departamento La Capital se registraron 8.940 jóvenes menores de 26 años con deudas, de los cuales el 38% (3.400) se encuentra en situación de mora.

La resolución abarca a dependencias públicas del municipio. Archivo Fernando NicolaLa resolución abarca a dependencias públicas del municipio. Archivo Fernando Nicola

Al analizar el origen de esa morosidad juvenil, el 35% corresponde a plataformas fintech, mientras que en el caso de los Proveedores No Financieros de Crédito la cifra asciende al 51%.

Si se observa la población total del departamento, de las 131 mil personas deudoras, el 23% está en mora (alcanzando al 22% en fintechs y al 43% en Proveedores No Financieros de Crédito).

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Por otro lado, según UNICEF Argentina, 1 de cada 4 adolescentes ha apostado al menos una vez, con una edad de inicio promedio de 13 años (principalmente varones, y a través de billeteras virtuales).

El Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina reveló que el 60% de los adolescentes tiene algún tipo de familiaridad o exposición al ecosistema de apuestas online (el 24% de los varones y el 8% de las mujeres con participación directa).

Y de acuerdo a datos del SEDRONAR que surgieron de encuestas sobre población escolar y universitaria, cerca del 20,5% al 23,3% de los jóvenes realizó apuestas por Internet este año.

Frente a este escenario alarmante, "la efectiva aplicación de la Resolución Nº 24.399/2024 constituye una herramienta concreta y necesaria para desincentivar el juego no regulado, prevenir la ludopatía y proteger los ingresos de las familias de la ciudad", cierran los legisladores santafesinos.

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