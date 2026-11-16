¿Se cumple la norma?

Santa Fe: qué pasó con el bloqueo de sitios web de apuestas en espacios públicos municipales

Una resolución de hace dos años dispuso que el municipio bloquee los sitios on line de juegos de azar legales e ilegales en áreas públicas de su dependencia con acceso a Wi-Fi. Piden informes sobre si esto se ha cumplido en los hechos.